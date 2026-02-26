Colapso de box culvert provocó emergencia en Dosquebradas; 19 familias fueron evacuadas

Las autoridades trasladaron motobombas para sacar el agua de donde se han registrado represamientos. Foto: Carder

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las fuertes lluvias que han caído en los últimos días en el departamento de Risaralda dejan graves emergencias en Dosquebradas, donde el colapso de un box culvert (estructura de concreto bajo las vías para el paso de agua) provocó varias emergencias, especialmente en el sector de Tres Canchas del barrio Camilo Torres.

Lea: Servicio Geológico Colombiano aclara alcance de erupción de volcán de lodo en Antioquia

Según explicó el alcalde Roberto Jiménez Naranjo, la emergencia comenzó en la parte alta por la liberación de un represamiento de agua en el puente que comunica con La Capilla, por el colapso del box culvert que se había construido hace varios años y que ya estaba afectado por la acumulación de sedimentos y basuras.

En la atención de la emergencia, las autoridades indicaron que se registraron tres derrumbes y varias viviendas inundadas, por lo que se tuvo que evacuar a 19 familias por riesgos de nuevos deslizamientos, así como se hacen trabajos en la parte alta y se trasladó maquinaria amarilla a las zonas afectadas para hacer la estabilización del terreno.

“Lo primero es hacer toda la revisión desde la parte alta del box culvert para ver todas las condiciones de la zona anterior y hacer el análisis de zonas de riesgo, afectamientos geológicos y, si tuviéramos alguna palizada o si se libera otro de los represamientos, cuáles serían las zonas afectadas”, dijo el comandante de los bomberos, Joaquín Ocampo.

Le puede interesar: Playas del parque Tayrona comenzarían a abrir progresivamente; alcaldía verifica condiciones

Adicionalmente, el funcionario indicó que se ha liberado la presión de agua restableciendo el cauce de la quebrada, por lo que se redujo el riesgo de nuevas emergencias, así como se trasladaron motobombas para sacar el agua represada en el sector.

Por su parte, la mayor Jenny Ardila, jefe del grupo de Búsqueda y Rescate de la Policía Nacional (Ponalsar), indicó a medios locales que han apoyado los trabajos para reducir el riesgo en la parte baja y han ayudado en la evacuación de las 19 familias afectadas y de unas marraneras de la zona.

“Las familias en este momento están siendo caracterizadas para poder obtener el subsidio y, si necesitan el apoyo para quedarse en el hotel, como lo dispuso el señor alcalde, también lo van a hacer”, afirmó Ardila.