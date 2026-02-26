Servicio Geológico Colombiano aclara alcance de erupción de volcán de lodo en Antioquia

Se suspendió el suministro de agua, debido a la cercanía del acueducto al lugar de la explosión. Foto: Captura de pantalla

Ante la erupción que hizo en la noche del pasado miércoles 25 de febrero un volcán de lodo en San Juan de Urabá, que no dejó personas lesionadas, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) hizo varias aclaraciones con respecto a la diferencia de estos fenómenos con la actividad de los volcanes magmáticos.

Del hecho se conocieron videos que causaron temor entre la población. En las imágenes se ve cómo una gran llamarada de fuego se alza sobre el lugar donde se dio la erupción. Al respecto, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) indicó que hubo tres viviendas afectadas, así como se realizó la evacuación de quienes estaban en la zona de influencia.

Sobre lo ocurrido, el SGC indicó que en el país se encuentran centenares de volcanes de lodo que se extienden por los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. “En total hay más de 100 volcanes de lodo y cientos de manifestaciones adicionales de salidas de lodo por bocas que no conforman volcanes”.

Por este motivo, la entidad resaltó que es difícil establecer un sistema de monitoreo para cada uno de ellos. Pese a esto, advierte que la mayoría de los que han reportado explosiones relacionadas con salida de gas metano se encuentran en zonas poco pobladas, por lo que no han generado graves afectaciones.

Las actividades de los volcanes de lodo han estado relacionadas con “el flujo de lodos hacia zonas de cultivos y viviendas, los agrietamientos del terreno y la eventual explosividad de los gases”, así como sus erupciones son muy pequeñas en comparación con las de los volcanes magmáticos.

Al respecto, Héctor Doria, delegado de Corpourabá ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, también dio un parte de tranquilidad al señalar que se dio la liberación y combustión de gases. “Una vez los gases se incineren, la actividad disminuirá y el sistema entrará nuevamente en reposo”.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos de San Juan de Urabá indicó que se registraron agrietamientos en vías de los corregimientos Siete Vueltas y San Juancito, así como se suspendió el servicio de la planta de tratamiento de agua potable del municipio por su cercanía a la zona donde se dio el fenómeno.

Adicionalmente se hizo la evacuación de viviendas cercanas y se pidió a la comunidad a la zona, así como atender a los llamados de las autoridades locales por los medios oficiales.