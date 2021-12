¿Cómo estará la movilidad en las ciudades de Colombia en el fin de año?

Algunas ciudades levantaron el pico y placa para el fin de año, mientras que otras realizaron ajustes en los horarios. Algunas mantuvieron todo igual. Foto: DAVID CAMPUZANO

Con el comienzo de las festividades de fin de año, varias de las ciudades del país anunciaron cambios en sus medidas de movilidad, como el pico y placa y los horarios de funcionamiento del sistema de transporte público. Consulte cómo operará la movilidad en las principales ciudades del país este 31 de diciembre.

También puede leer: Rauw Alejandro es el sexto artista que no estará en la Feria de Cali por Covid-19

Medellín:

El pico y placa se mantendrá en la capital antioqueña durante el 31 de diciembre. Es decir, los carros con placas terminadas en 4 no podrán circular por la ciudad entre las 5 a.m y las 8 p.m. La medida también aplicará para las motos, sobre quienes la restricción aplica en el primer número de la placa.

Las vías exentas de pico y placa son: Autopista Sur, Avenida Regional, Avenida Paralela), Avenida Las Palmas, Avenida 33 desde el río hasta su conexión con Las Palmas, laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80) y la calzada norte (sentido oriente – occidente) del Puente Horacio Toro entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur.

El Metro de Medellín, por su parte, funcionará desde las 4:30 a.m hasta las 10:00 p.m. Los últimos trenes saldrán a las 9:40 de la noche. El 1 de enero, el servicio iniciará a las 5:00 a.m e irá hasta las 10:00 p.m.

Cali:

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció que la medida del pico y placa para carros particulares se levanta durante el 29, 30 y 31 de diciembre. Aún no hay una fecha establecida para el retorno de la medida, pero el el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, indico que, tentativamente, la medida volvería a regir a partir del lunes 17 de enero de 2022. La decisión será oficial una vez se tenga un nuevo acto administrativo.

El servicio de transporte MIO funcionará en su horario usual, desde las 5:00 a.m hasta las 9:30 p.m. El sistema anunció que reforzará su servicio en el sector de La Vorágine durante los días 1, 2, 9 y 10 de enero de 2022, en la ruta A14B Universidades – La Vorágine. El horario para el uso de esta ruta será entre las 10:00 de la mañana y hasta las 7:00 de la noche.

Bucaramanga:

El pico y placa se mantendrá en la ciudad el 31 de diciembre, aplicando para vehículos particulares con matrículas terminadas en 9 y 0. El horario de la medida será desde las 6:00 a.m hasta las 8:00 p.m. La Dirección de Tránsito de la ciudad anunció que a partir del 3 de enero de 2022 cambiará la rotación en el pico y placa y que regirá de la siguiente manera, en el mismo horario:

Lunes: para los vehículos de placas terminadas en los dígitos 3 y 4

Martes: 5 y 6

Miércoles: 7 y 8

Jueves: 9 y 0

Viernes: 1 y 2

Por su parte, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea funcionará en su horario usual, desde las 4:45 a.m hasta las 10:00 p.m. El 1 de enero el horario de servicio será desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Se tendrá en operación todas las rutas, excepto la alimentadora AP14.

También puede leer: Defensoría recomienda no hacer fiestas presenciales ante la llegada de ómicron

Barranquilla:

El pico y placa funcionará con normalidad en la capital del Atlántico, durante todo el día. Para el viernes 31 de diciembre, los vehículos particulares con placas terminadas en 0 y 9 no podrán transitar por la ciudad.

Transmetro indicó que el servicio será en el horario normal, desde las 5:00 a.m hasta las 9:00 p.m. El 1 de enero, el servicio iniciará a las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. El 31 de diciembre la ruta del Gran Malecón funcionará desde las 4:00 p.m hasta las 5:30 p.m, mientras que la ruta de Ventana al Mundo estará desde las 4:00 p.m hasta las 6:00 p.m.

La ruta Gran Malecón parte desde la estación Joe Arroyo hasta el monumento Ventana de Campeones, en la Avenida del Río. La ruta Ventana al Mundo parte también desde la estación Joe Arroyo hasta la glorieta Ventana al Mundo. Estas rutas harían parte de la llamada Ruta Navideña, establecida desde el pasado 7 de diciembre y que funcionará hasta el 10 de enero de 2022, entre la que se incluye la ruta Gran Malecón, que se extendió hasta Ventana de Campeones, y la reactivación del servicio de la ruta Ventana al Mundo.

Cartagena:

La medida de pico y placa se mantiene para el fin de año, pero la Alcaldía de Cartagena anunció algunos cambios para los días entre 24 y 31 de diciembre. Es decir, durante el 31 de diciembre no podrán circular vehículos particulares con placa terminada en los dígitos 0 y 9, en el horario cambiado de 7:00 a.m a 8:00 p.m. Además de esto, el ingreso y circulación de vehículos en el Centro Histórico está prohibido desde las 00:00 horas del viernes 31 de diciembre de 2021 hasta las 06:00 a.m del sábado 1 de enero de 2022.

Transcaribe informó que pondrá en circulación una ruta especial durante la noche del 31 de diciembre de 2021 y la madrugada del 1 de enero de 2022, que circulará entre las 9 de la noche del 31 hasta la 1 de la mañana del 1 de enero. Su recorrido será desde la estación Chambacú hasta el Parque Flanagan. El resto de rutas funcionará en su horario habitual. Las rutas troncales irán desde las 5:00 a.m hasta las 9:00 p.m y las rutas alimentadoras irán desde las 4:30 a.m hasta las 10:30 p.m.

.Bogotá:

La Secretaría de Movilidad de la ciudad anunció que se levanta el pico y placa hasta el próximo 11 de enero en la capital. Las autoridades estiman que durante Navidad y año nuevo se moverán por la ciudad (entradas y salidas) unos tres millones de vehículos.

Transmilenio informó que operará con normalidad en estos días de fin de año, en los horarios de 4:00 a.m a 11:00 p.m. Estarán disponibles las 136 Estaciones y 9 Portales de las 13 líneas habilitadas en Transmilenio