Comunidad Yukpa en Bucaramanga señaló que ayuda de la alcaldía no es suficiente

La comunidad de 80 personas está en el parque García Rovira desde el 1 de diciembre. Foto: Oriente Noticias

La comunidad Yukpa, que se encuentra asentada desde inicios de diciembre en el parque García Rovira, se negó a recibir las ayudas entre $300.000 y $900.000 que les ofreció la alcaldía de Bucaramanga como alternativa para dejar los cambuches en los que en este momento están viviendo.

“Seguiremos trabajando con todas las instituciones para lograr una solución”, señaló Jenny Melissa Franco García, secretaria de Interior de Bucaramanga, quien además indicó que algunos organismos internacionales han brindado ayudas como el “cash multipropósito”, para garantizar mejores condiciones para los indígenas.

El grupo de 80 indígenas, entre los que se encuentran 30 menores de edad, llegaron desde el pasado 1 de diciembre, al parque García Rovira, al frente de la Alcaldía y la Gobernación. La funcionaria indicó que: “La Alcaldía de Bucaramanga ha hecho más de cinco reuniones con el acompañamiento de la Policía, la Defensoría, Procuraduría y el ICBF, para solucionar la problemática de los Yukpas en la ciudad”.

Así mismo, Franco manifestó que se consiguieron ayudas humanitarias, de alimentos no perecederos y transporte en la frontera, pero que la comunidad manifiesta que no se quiere ir hasta que no se entreguen ayudas de 10 millones de pesos por cada familia, pese a que están viviendo en condiciones precarias de alimentación y de que se identificaron varios niños con desnutrición.

Los indígenas de la comunidad Yukpa son originarios de la Serranía del Perijá, que comprende los departamentos de César, La Guajira y Norte de Santander, así como una parte de Venezuela. Esta comunidad llegó caminando a Bucaramanga desde el estado de Zulia, huyendo de la crisis alimentaria desde hace cinco años, pero ante las condiciones de la pandemia y las dificultades para pagar el arriendo en donde estaban viviendo, decidieron tomarse el parque para buscar ayuda, según indicó a Vanguardia, Zenaida Romero Martínez, una de las voceras de la comunidad.

El pasado 27 de diciembre, los Yukpa bloquearon la vía que rodea el parque como forma de protesta ante la situación que están atravesando, por lo que la alcaldía anunció acciones, que finalmente, como lo anunció Franco, no fueron aceptadas por la comunidad.