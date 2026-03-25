Las familias afectadas por obras del Metro de la 80, en Medellín, fueron alojadas en hoteles

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Las familias que resultaron afectadas por daños en sus viviendas ubicadas en el barrio Córdoba, en la comuna 5, cercanas a las obras del Metro de la 80 en Medellín, permanecen actualmente alojadas en hoteles mientras se ejecutan las intervenciones necesarias para que puedan regresar a sus casas.
Esto, tras la emergencia que se presentó en medio de los trabajos de demolición relacionados con la construcción del intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano. Luego de lo ocurrido, los organismos de gestión del riesgo y las unidades de emergencia realizaron inspecciones en la zona y recomendaron la evacuación preventiva: en total, 24 personas salieron de sus casas.
Como parte de la respuesta, la Alcaldía de Medellín trasladó a las familias a hoteles, en donde, por ahora, permanecen alojadas y a la espera. También se puso en marcha la póliza destinada a cubrir afectaciones a terceros, que permitirá asumir los costos derivados de los daños ocasionados porque, aunque se confirmó que no hubo personas lesionadas, a los daños estructurales se suman pérdidas de enseres.
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Mientras continúan las obras del Metro de la 80 —que, aseguran, ya superan la mitad de ejecución— las autoridades mantienen acompañamiento a las familias reubicadas y aseguran que el regreso a las 12 viviendas dependerá de la finalización de los arreglos y de nuevos conceptos técnicos que garanticen condiciones de seguridad estables.