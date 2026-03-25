Las familias afectadas por obras del Metro de la 80, en Medellín, fueron alojadas en hoteles

Algunas de las afectaciones registradas en varias viviendas cercanas a las obras del Metro de la 80. Foto: Denuncias Antioquia - Captura de pantalla (Redes sociales)

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Las familias que resultaron afectadas por daños en sus viviendas ubicadas en el barrio Córdoba, en la comuna 5, cercanas a las obras del Metro de la 80 en Medellín, permanecen actualmente alojadas en hoteles mientras se ejecutan las intervenciones necesarias para que puedan regresar a sus casas.

Esto, tras la emergencia que se presentó en medio de los trabajos de demolición relacionados con la construcción del intercambio vial Rinconcito Ecuatoriano . Luego de lo ocurrido, los organismos de gestión del riesgo y las unidades de emergencia realizaron inspecciones en la zona y recomendaron la evacuación preventiva: en total, 24 personas salieron de sus casas.

Como parte de la respuesta, la Alcaldía de Medellín trasladó a las familias a hoteles, en donde, por ahora, permanecen alojadas y a la espera. También se puso en marcha la póliza destinada a cubrir afectaciones a terceros, que permitirá asumir los costos derivados de los daños ocasionados porque, aunque se confirmó que no hubo personas lesionadas, a los daños estructurales se suman pérdidas de enseres.

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Mientras continúan las obras del Metro de la 80 —que, aseguran, ya superan la mitad de ejecución— las autoridades mantienen acompañamiento a las familias reubicadas y aseguran que el regreso a las 12 viviendas dependerá de la finalización de los arreglos y de nuevos conceptos técnicos que garanticen condiciones de seguridad estables.