Dos mujeres, una en embarazo, murieron tras el impacto de un rayo en Córdoba

Las lluvias acompañadas de tormentas eléctricas que se registraron entre el viernes 5 de septiembre y el sábado 6 en Córdoba, dejaron una tragedia en el corregimiento de Nueva Estación, del municipio de Bellavista. Un rayó impactó a cuatro personas que estaban realizando labores domésticas, dos de ellas murieron y los otros dos resultaron heridos, entre ellos un menor de edad.

Una de las víctimas estaba en embarazo, y estaba acompañada de su hija, menor de edad, quien también murió. Según medios locales, las mujeres fueron identificadas como Elisabeth Martínez y Osiris Sierra.

Ambas estaban recogiendo agua cuando recibieron la descarga eléctrica. Los dos heridos fueron trasladados a centros asistenciales donde reciben atención médica.

Vecinos de la zona narraron que escucharon un estallido fuerte y luego gritos. Al salir de sus casas, encontraron la escena que dejó afectada a la comunidad. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha advertido sobre el incremento de tormentas eléctricas en el departamento en los últimos meses.

Con este caso, son tres las personas que han perdido la vida en Córdoba en el segundo semestre de este año por descargas eléctricas. En agosto, en el municipio de San Antero, murió un joven de 20 años identificado como Brayan José Barrera Hernández, quien salió al patio de su casa a recoger una prenda que estaba en una lámina de zinc cuando recibió el impacto de un rayo.

Las autoridades regionales reiteran a la comunidad las recomendaciones de seguridad durante tormentas eléctricas: buscar refugio inmediato durante una tormenta, evitar permanecer en espacios abiertos, no tener contacto con objetos metálicos o elementos que puedan atraer los rayos.