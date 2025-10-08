Continúa la búsqueda de mujer que fue arrastrada por creciente súbita en Boyacá

Imagen de referencia. La mujer fue arrastrada por la corriente entre las veredas Santa Rita y Paraíso del municipio de Páez. Foto: Situr Boyacá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Carmen Cecilia Díaz Alvarado, de 31 años, desapareció desde la noche del jueves 2 de octubre tras ser arrastrada por una creciente súbita en zona rural del municipio de Páez, en Boyacá, entre las veredas Santa Rita y Paraíso, y en límites con Sabanalarga, Casanare.

Lea: Denunciaron a agencia de viajes en Cali por presunta estafa

La mujer se movilizaba con una yegua y una mula que fueron encontradas muertas aguas abajo, además de las prendas que vestía Díaz. Al parecer habría salido a encontrarse con su esposo e hijos que iban de regreso a su casa en medio de un aguacero.

La yegua fue encontrada por los organismos de socorro cerca de 1.500 metros del lugar de donde fueron arrastrados el mismo jueves. Mientras que la mula fue hallada el domingo 5 de octubre en aguas del río Upía, a unos 25 kilómetros del lugar del accidente.

El comité de Gestión del Riesgo activó un operativo que desde el viernes han mantenido la búsqueda de la mujer, en compañía de la Defensa Civil de Páez, Bomberos de Garagoa y Sabanalarga, y voluntarios de la comunidad.

Le puede interesar:

La mujer es oriunda de Mompox, Bolívar, y madre de dos niños de 9 y 8 años. Y su esposo es de la vereda Canales de Páez donde ambos trabajan como administradores de finca.

Jaisson Carreño, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, señaló que la creciente súbita dificulta el rastreo ya que existe la posibilidad de que el cuerpo se encuentre fuera del agua.

“Lo que estamos pidiendo a la comunidad de la ribera de las quebradas de la Sanjuanera y de la Paradiseña es que estén vigilantes y si logran divisar a la mujer, nos ayuden a recuperarla o den aviso de inmediato”, explicó a El Tiempo el capitán Pablo Antonio Díaz Roa, comandante de Bomberos Garagoa y delegado del Sistema de Bomberos en el departamento de Boyacá.