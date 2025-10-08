Denunciaron a agencia de viajes en Cali por presunta estafa

Imagen de referencia. La presunta agencia de viaje habría cerrado sin previo aviso y los compradores exigen respuestas. Foto: Istock

Un presunto caso de estafa fue denunciado en Cali, en el que una agencia de viajes instalada en un centro comercial del sur de la ciudad vendió paquetes turísticos y luego cerró sin dar explicación a los consumidores.

El presidente de la Asociación de prestadores Turísticos del Valle (Astuvalle), Carlos Alberto Martínez Noguera, manifestó que los compradores quedaron con la incertidumbre sobre la pérdida de su dinero.

“Lo que se conoce hasta el momento es que la presunta agencia lleva varios días sin abrir su oficina, lo que ha activado las alarmas de los compradores, quienes temen perder sus dinero”, dijo Martínez.

El directivo recomendó a los ciudadanos afectados a presentar denuncias formales para que las autoridades correspondientes puedan adelantar una investigación. También, hizo un llamado a los centros comerciales a verificar la documentación y legalidad de quienes alquilan locales para evitar casos similares.

En redes sociales circula un video en el que algunos compradores denuncian haber sido víctimas de la agencia.

Por su parte, como asociación recordaron a los consumidores algunas recomendaciones preventivas tales como evitar promociones exageradas y comparar con otros precios del mercado, consultar la legalidad y reputación de las agencias en asociaciones o entes de control, además de verificar los registros oficiales antes de hacer pagos o reservas.

Y finalmente aseguraron que seguirán realizando veeduría sobre las agencias que están incursionando en el sector y pidieron a las autoridades establecer mecanismos de verificación. “Se hace necesario que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, reglamenten mecanismos de verificación, que contribuyan garantizar a la población sobre la seriedad y trayectoria de quienes operan como Agencias”, agregó la entidad.