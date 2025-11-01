Caos en Halloween en Bucaramanga: rompieron los vidrios del carro de una pareja

Caravanas de Halloween en Bucaramanga Foto: captura de pantalla

Un gran caos se vivió en Bucaramanga en medio de las caravanas o rodadas de motocicletas convocadas por la celebración de Halloween. Además de riñas, accidentes y un gran caos vehicular, la ciudadanía reportó escándalos, violaciones a las normas de tránsito, así como sujetos rompieron los vidrios de un carro en el que iba una pareja.

En videos compartidos en redes sociales quedaron registradas varias de las acciones de los motociclistas que participaron en las rodadas. En ellas aparecer las motos sobre los andenes, mientras que en importantes vías, como la carrera 33 y la calle 45, los vehículos anduvieron en contravía y a velocidad mayor de la permitida.

“Fue un caos por la Aurora, y lo terrible: le tomaron el pelo a las autoridades. Los motociclistas no dejaban pasar a nadie, a los niños tocó ‘guardarlos’ a la seis de la tarde sin disfrutar, debido a la situación tan deplorable. Estuvo peor que el año pasado”, dijo a Vanguardia una de las personas afectadas.

🚨 Motociclistas desadaptados por poco causan una tragedia en Bucaramanga. Atacaron a un ciudadano y dañaron su vehículo.

Uniformados en un puesto de control protegieron a la pareja. El alcalde los acompañó hasta su casa. pic.twitter.com/og6ajXC2eB — Alcaldía de Bucaramanga (@AlcaldiaBGA) November 1, 2025

Una de las acciones más graves se registró en la glorieta del barrio San Francisco, donde una caravana de motociclistas chocó con un vehículo, en el que se movilizaba una pareja. Ante los reclamos, los motorizados agredieron a los que se encontraban en el carro, así como rompieron vidrios.

Pese a las denuncias de la ciudadanía, que incluyeron escándalos hasta la madrugada, las autoridades locales señalaron que la jornada fue un éxito, debido a que solo salió el 30 % de los vehículos que participaron de las caravanas el año pasado.

“Controlar este tipo de actividades requiere de unas capacidades institucionales bien fuertes, y así fue como se diseñó el plan de seguridad”, añadió Reynaldo Rojas Suárez, secretario del Interior de Bucaramanga.

Sumado a esto, resaltaron que se impusieron 150 comparendos, así como se inmovilizaron más de 65 vehículos. Por último, recordaron que los operativos de la fuerza pública se mantendrán durante el fin de semana para evitar mayores afectaciones en la ciudad.