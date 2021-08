Cúcuta tampoco recibirá las basuras de Santander tras el cierre de El Carrasco

A las cero horas del sábado 14 de agosto deberá cerrar el basurero El Carrasco, el relleno sanitario donde se trata el 65% de las basuras producidas en Santander. Esta fue la orden del Juzgado 15 Administrativo de Bucaramanga a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

Una de las opciones tras el cierre del relleno sanitario sería acudir al que tiene los municipio de Cúcuta y Ocaña (Norte de Santander). Sin embargo, el director de la Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental (Corponor), Gregorio Angarita, rechazó esta posibilidad.

Lea también: “No somos la cloaca de Colombia” situación de los migrantes y otras noticias de Colombia aquí.

Angarita dice que el basurero de Cúcuta y Ocaña no tiene la capacidad de recibir las basuras del Área Metropolitana de Bucaramanga y 12 municipios más.

“Nos pondríamos en riesgo autorizando operaciones adicionales, son 900 toneladas diarias que se disponen provenientes de Cúcuta y 19 municipios más de Norte de Santander, es importante que se contemple la pertinencia de evitar cualquier contingencia”, afirmó el director de Corponor.

Le puede interesar: “No somos la cloaca de Colombia”: alcalde de Aguachica por basuras de Santander.

El funcionario pidió que buscaran otras opciones. “Miren a otro lado, a Cúcuta no llegarán las basuras de Bucaramanga, este no es un tema nuevo y no podemos asumir la responsabilidad de las autoridades civiles, administrativas y operativas de Santander. Aquí, pensamos en el derecho colectivo a un ambiente sano”, puntualizó.

Con Cúcuta, son cuatro los municipios que se oponen a llevar las basuras de Bucaramanga a sus rellenos sanitarios. La más reciente negativa la dio Aguachica (Cesar).

Lea: Dos obras de agua y saneamiento en Bolívar entrarán en licitación.

José Pablo Ortíz, gerente de la Emab, le confirmó a El Espectador que las comunidades de Lebrija y Girón se opusieron a las construcciones de basureros como alternativa a El Carrasco. Se agota el tiempo y las posibilidades para que el departamento santandereano encuentre un sitio para disponer de sus residuos sólidos.