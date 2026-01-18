Cuestionan aumento de COP 600 de los buses intermunicipales entre Armenia y Calarcá

El pasaje pasó de COP 3.600 a COP 4.200. Foto: Alcaldía de Armenia

El alcalde de Calarcá, Quindío, pidió a la Superintendencia de Transporte revisar las condiciones bajo las que se dio un aumento de COP 600 en la tarifa de los buses intermunicipales que comunican al municipio con Armenia.

“Estamos muy preocupados porque he recibido algunas quejas en los últimos días del valor del pasaje de bus intermunicipal entre Calarcá y Armenia. Es de aclarar que esas tarifas no las regula ni el municipio ni el departamento, sino que se da a través de un mecanismo distinto que se llama canasta de transporte”, indicó a Caracol Radio Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá.

El aumento, que hacen directamente las empresas de transporte, fue cercano al 16 %, por lo que el mandatario ha resaltado que está muy por encima del Índice del Precio del Consumidor (IPC), lo que afecta directamente a los bolsillos de los usuarios.

“Tenemos una situación especial con el aumento del salario mínimo y que seguramente tiene algo que ver en ese sentido; mi preocupación es precisamente darle claridad a los ciudadanos y por eso hemos enviado un oficio a la superintendencia de transporte, quienes son los que hacen control y vigilancia de las empresas de transporte“, añadió el mandatario.

La tarifa en el pasaje pasó de COP 3.600 a COP 4.200 y, de acuerdo con las empresas de transporte, comenzará a regir desde el 21 de enero, por lo que el alcalde pidió a la Supertransporte pronunciarse antes, en especial por lo que representa esto para quienes se movilizan a diario en esta ruta, como los estudiantes universitarios.

Usuarios y conductores también han mostrado su inconformismo, debido a que el año pasado el aumento fue de COP 300, mientras que en otras rutas el aumento ha sido hasta de COP 800.

Nuevas tarifas de los buses intermunicipales en Quindío 2026

Cootranscien

Armenia – Quimbaya: COP 6.900

Armenia – Montenegro: COP 4.600

Montenegro – Quimbaya: COP4.200

Armenia – Filandia: COP 8.000

Armenia – Cruces: COP 5.700

Circasia – Cruces: COP 4.500

Filandia – Circasia: COP 5.700

Filandia – Cruces: COP 3.500

Quimbaya – Alcalá: COP 3.700

Cootracir

Armenia – Circasia: COP 4.600

Armenia – Salento: COP 8.000

Armenia – Posada Alemana – El Roble: COP 5.800

Armenia – Posada Alemana: COP 4.900

Armenia – Boquía: COP 5.900

Salento – Arrayanal: COP 4.300

Salento – Circasia: COP 5.600

Salento – Boquía: COP 2.500

Circasia – Boquía: COP 4.300

Circasia – Cruces – Uniquindío: COP 4.500

Filandia – Cruces – Restaurante Delio: COP 3.500

Filandia – Circasia: COP 5.700

Nuevo Rápido Quindío

Armenia – Quimbaya: COP 6.900

Armenia – Montenegro: COP 4.600

Montenegro – Quimbaya: COP 4.100

Armenia – La Tebaida:

Tiquete de ida: COP 5.000

Tiquete ida y vuelta: COP 10.000

Armenia – La Tebaida NRQ: COP 3.500

Armenia – La Tebaida convenio: COP 1.500

Armenia – Pueblo Tapao: COP 4.600

Armenia – Circasia: COP 4.600

Armenia – La Ceiba: COP 4.000

Armenia – La Montana: COP 4.000

Armenia – La Siria: COP 4.000

Armenia – Filandia: COP 8.000

Filandia – Armenia: COP 8.000

Filandia – Circasia: COP 5.700

Filandia – Cruces – Restaurante Delio: COP 3.500

Circasia – Cruces – Uniquindío: COP 4.500

Armenia – Cruces: COP 5.700

Transportes Tebaida

Armenia – La Tebaida

Sin integración: COP 4.500

Tiquete sencillo: COP 5.800

Doble tiquete: COP 11.600