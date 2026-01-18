Cuestionan aumento de COP 600 de los buses intermunicipales entre Armenia y Calarcá

Escucha este artículo
El alcalde de Calarcá, Quindío, pidió a la Superintendencia de Transporte revisar las condiciones bajo las que se dio un aumento de COP 600 en la tarifa de los buses intermunicipales que comunican al municipio con Armenia.
“Estamos muy preocupados porque he recibido algunas quejas en los últimos días del valor del pasaje de bus intermunicipal entre Calarcá y Armenia. Es de aclarar que esas tarifas no las regula ni el municipio ni el departamento, sino que se da a través de un mecanismo distinto que se llama canasta de transporte”, indicó a Caracol Radio Sebastián Ramos, alcalde de Calarcá.
El aumento, que hacen directamente las empresas de transporte, fue cercano al 16 %, por lo que el mandatario ha resaltado que está muy por encima del Índice del Precio del Consumidor (IPC), lo que afecta directamente a los bolsillos de los usuarios.
“Tenemos una situación especial con el aumento del salario mínimo y que seguramente tiene algo que ver en ese sentido; mi preocupación es precisamente darle claridad a los ciudadanos y por eso hemos enviado un oficio a la superintendencia de transporte, quienes son los que hacen control y vigilancia de las empresas de transporte“, añadió el mandatario.
La tarifa en el pasaje pasó de COP 3.600 a COP 4.200 y, de acuerdo con las empresas de transporte, comenzará a regir desde el 21 de enero, por lo que el alcalde pidió a la Supertransporte pronunciarse antes, en especial por lo que representa esto para quienes se movilizan a diario en esta ruta, como los estudiantes universitarios.
Usuarios y conductores también han mostrado su inconformismo, debido a que el año pasado el aumento fue de COP 300, mientras que en otras rutas el aumento ha sido hasta de COP 800.
Nuevas tarifas de los buses intermunicipales en Quindío 2026
Cootranscien
Armenia – Quimbaya: COP 6.900
Armenia – Montenegro: COP 4.600
Montenegro – Quimbaya: COP4.200
Armenia – Filandia: COP 8.000
Armenia – Cruces: COP 5.700
Circasia – Cruces: COP 4.500
Filandia – Circasia: COP 5.700
Filandia – Cruces: COP 3.500
Quimbaya – Alcalá: COP 3.700
Cootracir
Armenia – Circasia: COP 4.600
Armenia – Salento: COP 8.000
Armenia – Posada Alemana – El Roble: COP 5.800
Armenia – Posada Alemana: COP 4.900
Armenia – Boquía: COP 5.900
Salento – Arrayanal: COP 4.300
Salento – Circasia: COP 5.600
Salento – Boquía: COP 2.500
Circasia – Boquía: COP 4.300
Circasia – Cruces – Uniquindío: COP 4.500
Filandia – Cruces – Restaurante Delio: COP 3.500
Filandia – Circasia: COP 5.700
Nuevo Rápido Quindío
Armenia – Quimbaya: COP 6.900
Armenia – Montenegro: COP 4.600
Montenegro – Quimbaya: COP 4.100
Armenia – La Tebaida:
Tiquete de ida: COP 5.000
Tiquete ida y vuelta: COP 10.000
Armenia – La Tebaida NRQ: COP 3.500
Armenia – La Tebaida convenio: COP 1.500
Armenia – Pueblo Tapao: COP 4.600
Armenia – Circasia: COP 4.600
Armenia – La Ceiba: COP 4.000
Armenia – La Montana: COP 4.000
Armenia – La Siria: COP 4.000
Armenia – Filandia: COP 8.000
Filandia – Armenia: COP 8.000
Filandia – Circasia: COP 5.700
Filandia – Cruces – Restaurante Delio: COP 3.500
Circasia – Cruces – Uniquindío: COP 4.500
Armenia – Cruces: COP 5.700
Transportes Tebaida
Armenia – La Tebaida
Sin integración: COP 4.500
Tiquete sencillo: COP 5.800
Doble tiquete: COP 11.600