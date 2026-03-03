Damnificados por el fenómeno de La Niña recibirán subsidios por COP 500.000

El subsidio se entrega a los damnificados registrados por el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023. Foto: Agencia EFE

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) se encuentra en la entrega de recursos del programa Jefas y Jefes Cabeza de Hogar, que se entrega a los damnificados por el fenómeno de La Niña entre 2021 y 2023, entre los que hay 1.623 en Córdoba.

En esta etapa del programa se entregarán COP 3.184 millones a 6.368 que fueron identificadas como damnificadas, pero que, pese a estar registradas en el Registro Único Nacional de Damnificados (Runda), no habían recibido los subsidios por errores en los registros de sus datos.

Los más de 6.300 damnificados se encuentran en los departamentos de Córdoba: 1.623, Nariño: 846, Sucre: 648, Chocó: 588, Putumayo: 448, Cesar: 296, Bolívar: 246, Santander: 234, Cauca: 207, Valle del Cauca: 181, Cundinamarca: 180, La Guajira: 177, Antioquia: 135, Magdalena: 116, Atlántico: 107, Bogotá: 22, Guaviare: 4, Caldas: 3, Caquetá: 2, Casanare: 1, Vichada: 1 y Meta: 1

¿Cómo reclamar el subsidio?

La UNGRD indicó que se entregarán COP 500.000, que se podrán reclamar dentro de los 60 días posteriores a la activación del pago a través del Banco Agrario o corresponsales bancarios como Sured, Efecty, Supergiros, Punto de Pago, ePago y Reval.

Según el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, el programa ya se encuentra en el 80 % de su ejecución (se han cerrado 19 ciclos), en los que se ha beneficiado a 390.000 damnificados en todo el país.

Quienes estén inscritos en la plataforma y no hayan recibido los pagos podrán subsanar sus datos hasta el 25 de marzo, a través de la página de la UNGRD (www.gestiondelriesgo.gov.co) o al correo protecciondedatospersonales@gestiondelriesgo.gov.co.