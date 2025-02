Declararon calamidad pública en Los Santos, Santander; no ha llovido este año

Imagen de referencia. Por la sequía de las últimas semanas, se ha decretado la calamidad pública en siete municipios de Santander. Foto: EFE - JAGADEESH NV

Las autoridades en el departamento de Santander decretaron la calamidad pública en cinco municipios, debido a las condiciones que la sequía ha dejado. Uno de ellos es Los Santos, donde además que no ha llovido en todo el año, por lo menos el 70 % de la población está sin agua.

Entre los municipios en emergencia se encuentran Vélez, Los Santos, San Benito, Capitanejo y El Guacamayo, donde la reducción de lluvias ha aumentado el riesgo de incendios forestales, así como ha puesto en riesgo cultivos y la subsistencia de animales.

“En algunos municipios como Vélez se ha podido ayudar para tener carrotanques disponibles. En este momento se ha enviado uno de la defensa civil, y se tiene otro del departamento, que está en comodato con el municipio por medio del cuerpo bomberos y de la Policía Nacional. En San Benito, de igual manera, estamos apoyando con un carrotanque, que es lo que permite en este momento para que la situación sea un poco más llevadera”, dijo a RCN Radio el director de Gestión de Riesgo de Santander, Eduard Sánchez.

Puntualmente, en Los Santos, habitantes de las zonas rurales alertan que la situación es muy precaria, pues además de las afectaciones a los cultivos, se han secado los pozos que surten a los acueductos veredales. “No podemos lavar, ni podemos bañarnos como desde hace siete días”, explicó a Noticias Caracol, Hilda Pedraza, habitante de zona rural de Los Santos.

Otra mujer, habitante del sector, Dora Rondón señaló a Vanguardia que: “Tengo animalitos y es muy triste porque a veces me toca dejarlos sin beber. El agua que me traen toca ahorrarla. No puedo ni lavar la ropa”.

Sumado a las precarias condiciones por la falta de agua, la comunidad ha denunciado que no se han otorgado los permisos a la alcaldía para abastecer con el líquido a los habitantes de las áreas rurales con agua de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, que es la que abastece al casco urbano.

Por lo que continúan a la espera de la ayuda con carrotanques, mientras que quienes pueden siguen viajando a los centros poblados para conseguir garrafones que les garantice lo mínimo para alimentarse.