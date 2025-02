Declararon toque de queda y cancelaron las clases en Morales, Cauca, tras atentado

El comercio cerró por el temor de nuevos ataques en la zona. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una serie de medidas fueron anunciadas por la gobernación del Cauca, luego del consejo de seguridad que se realizó por la explosión de una moto cargada con explosivos, en el parque central del municipio de morales, sobre la 1:30 p.m. del pasado lunes 24 de febrero, que dejó como resultado dos policías heridos y al menos 20 personas heridas, entre las que se encuentran niños.

Lea: Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde Daniel Quintero

El ataque se registró a 100 metros de la estación de Policía del casco urbano y justo en el momento en el que estudiantes de la Institución Educativa Francisco Antonio Rada salían de clases, por lo que entre los heridos se encuentran cinco menores de edad, de los cuales uno tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario de Popayán por la gravedad de las heridas, producto de las esquirlas.

Al respecto, el alcalde de Morales, Óscar Guachetá, indicó que “el testimonio de un menor afectado por la explosión, refleja lo que están viviendo los habitantes de esta región. El pequeño me dijo: ‘señor Alcalde, me quemaron las piernas’. No es justo que eso esté ocurriendo con los niños y jóvenes de su municipio, que hoy sufren los rigores de la guerra”.

Sobre los responsables del hecho, el coronel Giovanni Torres, comandante de Policía Cauca, indicó que serían alias Botas, AKT y El Paisa, cabecillas del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, por lo que adelantan investigaciones, así como se ofrecieron $30 millones por información de los responsables de los hechos.

Le puede interesar: Cajero de Bancolombia se descontroló y entregó dinero de más en Circasia, Quindío

Junto a esto, las autoridades locales decretaron el toque de queda en Morales, entre las 5:00 p.m. y las 6:00 a.m. hasta el próximo 26 de febrero, la ley seca hasta nueva orden, así como no se permitirán los eventos masivos, ni el funcionamiento de bares y discotecas.

Por último, se restringió el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos, así como se suspendieron las clases presenciales en todos los centros educativos, por lo que se pidió la instauración de clases virtuales hasta que se den las garantías de seguridad para los alumnos y profesores.

“Es urgente la presencia de la institucionalidad garante de los Derechos Humanos y la adopción de medidas efectivas de protección para la población civil en Morales y demás municipios del departamento del Cauca por parte del gobierno nacional en cabeza de la Presidencia de la República, Ministerio de Defensa, Oficina del Consejero Comisionado de Paz”, aseveró la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Por su parte, Guachetá hizo un llamado al Gobierno Nacional para atender la situación en la región. “No podemos seguir siendo un territorio olvidado, donde la falta de oportunidades abre caminos a la violencia. Morales necesita empleo, educación, salud y bienestar”.

Dentro del municipio se realiza el censo de afectaciones, dado que gran parte de las viviendas en la zona de la explosión presentaron afectaciones en fachadas, techos y ventanales. “Hay temor, porque no sabemos en qué momento vayan a preparar las cosas y no estamos preparados para eso”, dijo uno de los afectados a Noticias Caracol.