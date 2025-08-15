Decretan ley seca y toque de queda en Melgar este fin de semana; habrá elecciones

Habrá alrededor de 500 uniformados de la fuerza pública custodiando las elecciones. Foto: Alcaldía de Melgar

Este domingo 17 de agosto habrá elecciones atípicas de alcalde en Melgar, Tolima, por lo que la administración municipal anunció una serie de medidas para garantizar la seguridad, entre las que se destaca un toque de queda nocturno, que arrancó en la noche del jueves, y la Ley seca que se aplicará entre el sábado y el domingo.

“Las disposiciones contempladas en el decreto son de estricto cumplimiento para todos los habitantes del municipio de Melgar, Tolima. Su incumplimiento acarreará las sanciones previstas en la ley 1801 de 2016″, aseguró el alcalde encargado, Iván Darío López Sánchez.

Como lo establece la ley electoral, en Melgar se declaró la Ley seca entre las 6:00 p.m. del sábado 16 de agosto y las 6:00 a.m. del lunes 18 agosto. En este periodo se prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes dentro del municipio.

Por su parte, el toque de queda se estableció debido a “enfrentamientos entre partidos y movimientos políticos, perturbación al derecho a la libre locomoción de los habitantes, vandalismo, afectaciones a vehículos y demás circunstancias de conocimiento público”, indica el decreto.

No solo se ha denunciado entrega de dinero y mercados por apoyo electoral, sino además se han presentado hechos de violencia. Según el alcalde encargado, hombres en motocicletas han merodeado barrios requisando e intimidando a la gente. De igual forma, se han escuchado disparos al aire, que han registrado los ciudadanos en videos compartidos en redes sociales.

Además, en la primera noche del toque de queda, el concejal Camilo Salas (Nuevo Liberalismo) denunció que sujetos armados dispararon contra la vivienda en la que se encontraba con Gentil Gómez Oliveros, quien es candidato a la alcaldía. Del ataque no resultaron personas heridas.

Previamente, también se registraron enfrentamientos entre partidarios de la candidata Yolanda Pérez y miembros de la campaña del candidato Francisco Bermúdez, en el que tuvo que intervenir la Policía.

Ante lo ocurrido, López Sánchez indicó que se reforzará la seguridad con 32 unidades motorizadas del Batallón RU, 11 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), ocho unidades armadas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y seis agentes de tránsito. En total, habrá alrededor de 500 uniformados custodiando las elecciones.

Por su parte, el secretario de Seguridad del Tolima, Alfredo Bocanegra, aseguró que 329 policías van a custodiar los seis puntos de votación y 91 agentes van a estar apoyando el área rural, mientras que el Ejército Nacional, con cerca de 100 militares, tendrán cuatro puestos estratégicos. “Queremos que los resultados se entreguen rápido, que el escrutinio no tenga tropiezos y que la gente vea que fue una jornada segura”, agregó Bocanegra.

¿Por qué hay elecciones atípicas en Melgar?

En febrero de este año, el Consejo de Estado anuló la elección del alcalde del Melgar, Rodrigo Hernández Lozano, por doble militancia, debido a que durante la campaña electoral invitó a votar por Fredy Alexander Mur Tarazona, para la Asamblea departamental del Tolima, quien estaba inscrito con el aval de los Partidos Cambio Radical y ADA.

El problema es que pese a que estos partidos hicieron parte de la coalición que apoyó la candidatura de Hernández Lozano, el exmandatario se inscribió con el aval del partido Conservador, que tenía candidatos a la Asamblea, por lo que el exalcalde no tenía permitido apoyar a personas de otros partidos y por consiguiente incurrió en la doble militancia en modalidad de apoyo.

Candidatos a la alcaldía de Melgar

Para las elecciones atípicas en Melgar se inscribieron tres candidatos: Francisco Antonio Bermúdez Pino, quien integró la coalición “Melgar, Bienestar, Desarrollo para Todos”, que respalda los partidos Alianza Social Independiente (ASI), Unión por la Gente y Alianza Democrática.

En la lista también está Yolanda Jesús Pérez Londoño, quien es esposa del exalcalde Rodrigo Hernández Lozano, quien cuenta con el apoyo del partido Conservador. Y Gentil Gómez Oliveros, que va con la coalición “Melgar, Melgar Volverá a Ser Grande”, que apoyan los partidos Liberal, Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), el Centro Democrático y Cambio Radical.