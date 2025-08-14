Hombre agredió a su expareja con arma blanca dentro del SENA de Bucaramanga

Imagen de referencia. La víctima, estudiante del programa de auxiliar de farmacia del SENA, fue trasladada al Hospital Universitario de Santander. Foto: EFE - AILEN DÍAZ

Angie Marcela Vásquez Aranda fue agredida por su exnovio con un arma cortopunzante mientras se encontraba en las instalaciones del SENA de Bucaramanga, este jueves 14 de agosto.

El hombre llegó hasta el cuarto piso donde estaba la joven y la agredió en la parte derecha del abdomen. La víctima recibe atención médica en el Hospital Universitario de Santander.

Por su parte, el hombre intentó huir, pero gracias a la alerta que dieron los testigos, posteriormente fue capturado por las autoridades. La institución informó que las cámaras de seguridad no están en funcionamiento.

La joven agredida es estudiante del programa de auxiliar de farmacia del SENA. Tras la agresión, la Patrulla Púrpura de la Policía que atiende casos de violencia contra la mujer hizo presencia en el lugar para atender el caso.

Un hecho similar se registró el 5 de agosto en el que Krisney Albano García Medina, de 24 años, fue atacada dentro de su vivienda y en presencia de su hijo por su expareja. La mujer recibió 15 heridas en el brazo y 4 en el pecho. Su madre, quien intentó defenderla, también fue agredida, dejándole heridas en los brazos, cuello y espalda. El agresor aún no ha sido capturado.