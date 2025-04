Decretaron ley seca en 10 municipios de Nariño durante Semana Santa

Dentro de las medidas hay restricciones en vías por el paso de las procesiones. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

En medio de las celebraciones de Semana Santa, varios de los municipios de Nariño decidieron decretar la Ley Seca durante toda la semana, con el fin de que haya respeto por las celebraciones religiosas, pero además para prevenir alteraciones del orden público durante estos días.

El anuncio ha sido hecho en los últimos días desde las alcaldías municipales, que en su mayoría implementarán la medida entre el jueves y el domingo santo, mientras que otros incluyeron restricciones como la prohibición de equipo de sonido o el uso de parlantes con alto volumen, así como el cierre de vías.

Entre los municipios que implementarán la medida está San Bernardo, donde la Ley seca va desde las 6:00 a.m. del domingo 13 de abril hasta las 6:00 a.m. del lunes 21; mientras en Túquerres será desde las 6:00 a.m. del jueves 17 de abril hasta las 6:00 a.m. del domingo 20. En este municipio se incluyó la restricción de uso de equipos y parlantes.

En la Llanada la restricción de venta y consumo de bebidas va del domingo 13 de abril hasta el martes 22, así como se pidió despejar andenes, se prohibió la circulación de vehículos por las zonas donde se tienen previstas las procesiones y se habilitó la calle 6, entre las carreras segunda y cuarta, para la venta de pescado.

En Carchi, la Ley seca va desde las 6:00 a.m. del domingo 13 de abril hasta las 6:00 a.m. del lunes 21. En iguales condiciones se expidió el decreto en Aldana, donde además se prohibió el uso de equipos de sonido y parlantes; mientras que en Puerto Caicedo habrá Ley seca el jueves y viernes santo, el sábado la restricción irá de 1:00 p.m. a 3:00 a.m., y el domingo de 10:00 a.m. hasta la media noche.

A la lista se suman El Peñol y Potosí. En este último municipio también se prohibió la venta y uso de palma de cera, así como se restringió el tránsito vehicular entre el cementerio y Frontales durante el jueves 17, viernes 18 y domingo 20 de abril.

En Gualmatán, la Ley seca va desde el domingo 13 de abril a las 6:00 a.m. hasta el lunes 21 de abril a las 6:00 a.m., pero además se modificó temporalmente el horario laboral de la administración municipal y se tomaron medidas especiales de seguridad. Por último, en Iles la restricción de consumo y venta de bebidas alcohólicas va desde el miércoles 16 de abril al lunes 21 de abril.