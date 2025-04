Así fue el rescate del empresario Juan Gonzalo Vélez; anuncian recompensa

La gobernación de Antioquia ofreció hasta $200 millones de recompensa por información de los responsables del secuestro. Foto: Archivo Particular

Todo un operativo hubo detrás del rescate del empresario Juan Gonzalo Vélez, propietario de Ecar, que en la noche del pasado sábado 12 de abril fue secuestrado en su finca en el municipio de Concordia, en el suroeste antioqueño, por sujetos que llegaron a pedirle hasta $4.000 millones por su liberación.

El hecho se registró sobre las 8:00 p.m. del pasado sábado. Tres sujetos armados ingresaron a la finca de descanso del empresario de 69 años, lo retuvieron, le quitaron sus celulares y se lo llevaron del lugar en una de sus camionetas. “Estaba con mi señora, con mi nuera, con mi nieto. Fue un milagro”, dijo Vélez en medio de un encuentro que tuvo con el gobernador de Antioquia.

El empresario fue trasladado hasta el municipio de Salgar, donde una unidad motorizada identificó la camioneta que andaba a gran velocidad por la región. El rescate se hizo tras una serie de disparos que terminaron con la huida de los delincuentes, quienes fallaron en su intento de llevarse con ellos al empresario.

“Uno se fue conmigo y, como llegó la moto y estaban disparando, me tiró para abajo, me jalaba de las patas como para irme con él, pero yo me agarré de una raíz y me quedé quieto ahí mucho rato”, indicó Vélez sobre lo que ocurrió en el momento del rescate.

El operativo fue realizado por uniformados del Batallón de Infantería N.º 11, de Andes, junto con el Gaula Militar Valle de Aburrá y la Cuarta Brigada del Ejército.

Ante lo ocurrido, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una recompensa hasta de $200 millones por información de quienes estuvieron detrás del secuestro del empresario, así como las autoridades recordaron que ante situaciones similares, se puede hacer la denuncia a través de la línea 147 del Gaula Militar.

“Esta recompensa tendría que suministrar más información dentro de las líneas de investigación que ya existen, para no solo evitar que hechos como este se vuelvan a presentar, sino para poner a buen recaudo de las autoridades a quienes estuvieron detrás de esta situación” indicó el gobernador.