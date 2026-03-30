Denuncian amenazas contra líderes comunales en el Atlántico

Foto de referencia./ Los líderes comunitarios piden garantías para participar en los comicios. Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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Se aproxima abril y, con él, las fechas previstas para las elecciones de juntas comunales en el departamento del Atlántico. Aunque están contempladas para final de mes, alrededor de 60 líderes ya han denunciado amenazas en su contra.

Según lo informado por la Federación de Juntas de Acción Comunal del Atlántico, las intimidaciones tendrían como finalidad imponer otros candidatos para las votaciones y ordenar que algunos de los aspirantes actuales desistan del proceso. Alexis Marriaga, el presidente de dicha organización, explicó que ya se han realizado distintos consejos y reuniones de seguridad exponiendo la situación frente a las autoridades locales y nacionales.

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El líder aseguró que dichas presiones también responderían a versiones imprecisas sobre la forma en que se gestionan los recursos de las juntas y añadió que a los líderes que reciben las llamadas los han “declarado como objetivos militares”.

Algunas de las zonas más afectadas serían Malambo, Candelaria, Soledad y Sabanalarga, y las hipótesis apuntan a que detrás de las amenazas podrían estar estructuras criminales ilegales.

Frente al panorama, y aunque la Federación ha sostenido reuniones con representantes del Gobierno, los líderes comunitarios siguen solicitando a las autoridades implementar medidas que refuercen su seguridad y que permitan conocer a los responsables detrás de las amenazas, pues han manifestado temor debido al deterioro de la seguridad en el departamento.