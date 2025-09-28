Denuncian presencia de hombres armados sobre la vía Panamericana, en Cauca

Los sujetos desviaron el paso de un vehículo de carga pesada. Foto: Captura de pantalla

Una grave situación se denunció en la mañana de este domingo 28 de septiembre sobre la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Popayán con Pasto. Sujetos armados con fusiles y de civil detuvieron el tránsito e intimidaron a los conductores que transitaban por el corredor.

El hecho se dio a conocer por videos difundidos en redes sociales por los pasajeros de un bus intermunicipal, en los que se ve a tres sujetos armados, con camisetas blancas y sin distintivos de algún grupo armado, apuntar a los vehículos que ordenaban detener.

En las imágenes se ve que lo hacen para desviar el paso de un vehículo de carga pesada que ingresa por una vía alterna. Mientras daban indicaciones al conductor de carro y apuntaban con armas largas al resto de vehículos sobre la vía.

🔴 #Cauca | Secuestro y asalto en plena vía Panamericana 🚛⚠️



En el sector de Mojarras, hombres armados con fusiles detuvieron el tránsito y secuestraron al conductor de una tractomula, apoderándose del vehículo frente a la mirada atónita de quienes viajaban por la ruta.



Este… pic.twitter.com/cQwxKBmbf6 — Punto Crítico (@PuntoCriticoCo) September 28, 2025

Las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho, en medio del cual se ha denunciado que los sujetos habrían retenido el vehículo como al conductor.

Recientemente, el pasado 14 de septiembre, miembros de las disidencias de las Farc instalaron dos cilindros bomba sobre la vía Panamericana, por lo que tuvo que cerrarse la vía.

Sumado a esto, el 12 de septiembre, líderes locales denunciaron la desaparición de un joven de 23 años, que se movilizaban por la vía a El Bordó, mientras que el 17 de septiembre, tropas del Ejército Nacional frustraron un retén ilegal que miembros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc pretendían instalar en el tramo Popayán -Cali de la vía Panamericana.

De este último hecho, las autoridades señalaron que hubo un enfrentamiento que terminó con la captura de un sospechoso, así como en la incautación de un arma y un vehículo.