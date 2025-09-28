Logo El Espectador
Colombia
Denuncian presencia de hombres armados sobre la vía Panamericana, en Cauca

Los sujetos portaban armas largas e intimidaron a los conductores en el sector de La Fonda, en el municipio del Patía.

Redacción Colombia
28 de septiembre de 2025 - 08:58 p. m.
Los sujetos desviaron el paso de un vehículo de carga pesada.
Foto: Captura de pantalla
Una grave situación se denunció en la mañana de este domingo 28 de septiembre sobre la vía Panamericana, en el tramo que conecta a Popayán con Pasto. Sujetos armados con fusiles y de civil detuvieron el tránsito e intimidaron a los conductores que transitaban por el corredor.

El hecho se dio a conocer por videos difundidos en redes sociales por los pasajeros de un bus intermunicipal, en los que se ve a tres sujetos armados, con camisetas blancas y sin distintivos de algún grupo armado, apuntar a los vehículos que ordenaban detener.

En las imágenes se ve que lo hacen para desviar el paso de un vehículo de carga pesada que ingresa por una vía alterna. Mientras daban indicaciones al conductor de carro y apuntaban con armas largas al resto de vehículos sobre la vía.

Las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho, en medio del cual se ha denunciado que los sujetos habrían retenido el vehículo como al conductor.

Recientemente, el pasado 14 de septiembre, miembros de las disidencias de las Farc instalaron dos cilindros bomba sobre la vía Panamericana, por lo que tuvo que cerrarse la vía.

Sumado a esto, el 12 de septiembre, líderes locales denunciaron la desaparición de un joven de 23 años, que se movilizaban por la vía a El Bordó, mientras que el 17 de septiembre, tropas del Ejército Nacional frustraron un retén ilegal que miembros de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc pretendían instalar en el tramo Popayán -Cali de la vía Panamericana.

De este último hecho, las autoridades señalaron que hubo un enfrentamiento que terminó con la captura de un sospechoso, así como en la incautación de un arma y un vehículo.

