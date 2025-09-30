Desabastecimiento de agua en Sincelejo tiene a más del 45 % sin el servicio

Además de cortes programados del agua, se registraron fuertes lluvias y vientos que dejaron sin agua a por lo menos la mitad de Sincelejo. Foto: Alcaldía de Sincelejo

Una grave emergencia atraviesa Sincelejo por problemas en el suministro de agua que se han presentado por cortes programados y daños en la red eléctrica del acueducto, que se profundizaron por las fuertes lluvias y vientos que se presentaron el pasado 25 de septiembre. La situación ha sido tal que habitantes de la ciudad han realizado protestas y bloqueos en busca de soluciones.

Sobre la situación, la Gobernación de Sucre indicó que varios barrios completan hasta 20 días sin el servicio de agua, por lo que se enviaron 15 carrotanques para apoyar la entrega del agua.

“Los beneficiarios recibieron el preciado líquido en los barrios El Cortijo, Las Colinas, Mano de Dios, Los Tejares, Hospital, Los Rosales, entre otros sectores, garantizando así el acceso a un recurso vital, mientras se superan las dificultades técnicas que han afectado a gran parte de la capital del departamento”, indicaron en comunicado.

Por su parte, el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, aseguró que se han desplegado funcionarios de la alcaldía para atender la emergencia, mientras que Paola Tous, secretaria de Gestión del Riesgo del departamento afirmó a Blu Radio que “hemos estado hasta las dos y algo de la mañana abasteciendo a las personas que en su desespero terminaron haciendo protestas y generando caos en la ciudad, pero, bueno, fue la única forma en la que pudieron ellos hacerse visibles y que les llegara este preciado líquido hasta sus hogares”.

Sumado a esto, el mandatario aseguró que se habilitó la línea de atención por WhatsApp 3136510367, para atender las solicitudes de emergencia en la ciudad.

Sobre el restablecimiento del servicio, Leonardo Támara López, gerente de operaciones Veolia Sabana, indicó a El Meridiano que los trabajos de recuperación completa podrán tardar entre 10 y 15 días, por lo que por lo pronto los usuarios pueden registrar que el agua llegue con poca presión o se corte el servicio.

“Estoy en la operación desde el 2015, pero sin lugar a dudas, en estos 10 años, incluso tocándole la puerta a los más veteranos, no se había presentado una lluvia de estas magnitudes. Hubo situaciones en otros años similares, pero, no habíamos experimentado postes caídos, árboles encima de los pozos profundos”, agregó el funcionario.