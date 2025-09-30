Intento de robo a pareja de adultos dejó tres heridos y dos capturados en Medellín

La comunidad intentó linchar a los dos presuntos delincuentes. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una balacera terminó el intento de robo a una pareja de adultos mayores que se movilizaba en un taxi, por el barrio La Floresta de Medellín. De acuerdo con las autoridades, en el hecho resultaron heridas tres personas, así como fueron capturados los dos presuntos delincuentes.

Lea: Tip legal: ¿Un carro guardado debe contar con revisión tecnomecánica?

La Policía Metropolitana del Valle del Aburrá indicó que los ladrones, que se movilizaban en una motocicleta, comenzaron a intimidar a los adultos en el taxi golpeando el vidrio del carro y exigiéndoles sus pertenencias, pero el conductor del vehículo logró tumbar a los dos hombres, lo que frustró el robo.

Esto desencadenó una persecución entre uniformados de la Policía y los sujetos que les dispararon en reiteradas ocasiones, lo que causó una balacera de la que resultaron heridas dos personas, una en el abdomen y la otra en una pierna.

🚨‼️Ayer, en el barrio La Floresta, una pareja que se movilizaba en un taxi fue interceptada por dos delincuentes en motocicleta, quienes comenzaron a golpear la ventana del vehículo con la intención de hurtarles.



La rápida reacción de la comunidad, junto con la presencia… https://t.co/SzJP121Xij — Manuel Villa Mejía (@ManuelVillaMe) September 30, 2025

“Los agresores fueron interceptados, siendo agredidos por la comunidad. De inmediato se realizó la captura de estos sujetos, una persona de 43 años, quien presenta lesión por arma de fuego en una rodilla, y otro hombre de 32 años con algunas laceraciones en sus antebrazos”, dijo el Brigadier General William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Le puede interesar: Turista coreano fue drogado con escopolamina en bus que iba de Bogotá a Pereira

En videos difundidos en redes sociales se ve a un policía enfrentándose a uno de los delincuentes, que sostiene un arma en su mano, mientras la comunidad le lanza cosas para golpearlo. En otro se ve al sujeto reducido, mientras las personas alrededor intentan lincharlo.

Las autoridades añadieron que a los capturados se les incautó la motocicleta en la que se movilizaban y un revolver con cuatro cartuchos, de los cuales tres habían sido percutidos.

Sobre el hecho, el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, señaló que los heridos se encuentran fuera de peligro, a esto agregó que “la delincuencia no tendrá cabida; seguiremos actuando con contundencia contra quienes atenten contra la seguridad y la vida de los ciudadanos”.