Desapareció Danna Sofía Meneses, de 11 años, cuando iba al colegio, en Bucaramanga

La niña Danna Sofía Meneses fue vista por última vez en el barrio Cristal Alto. Foto: Archivo Particular

Las autoridades en Bucaramanga está tras la pista de la niña de 11 años Danna Sofía Meneses, quien desapareció en la tarde del pasado lunes 27 de enero de su vivienda, en el barrio El Rocío, en Bucaramanga. Aunque de momento se descarta que la niña haya sido raptada, se ha priorizado encontrarla ante la incertidumbre y circunstancia en las que se dio la salida de su casa.

Según explicó el padre de la niña, Osney Meneses, a Blu Radio, la última vez que tuvieron comunicación con ella fue sobre las 5:06 p.m., que hablaron sobre su primer día de regreso a clases, en la que se mostró su alegría.

Sin embargo, la madre señala que cuando llegó a la casa no encontró a su hija y, en cambio, vio que en la entrada de la casa estaba el celular de la niña roto. “Mi hija estaba contenta, emocionada por el colegio, con ganas de salir adelante. No entendemos qué pasó. Mi esposa llegó y no la encontró, solo estaba el teléfono partido en la puerta. Estamos desesperados”, indicó Meneses.

#Atención Este video muestra a la niña Danna Sofía Meneses, de 11 años, caminando por la carrera 19 con calle 122, en el barrio Cristal Alto de Bucaramanga. Este material es clave para dar con el paradero de la menor desaparecida #VocesySonidos pic.twitter.com/wzNBTtsbAo — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) January 28, 2025

La mujer explicó que vecinos señalaron que la niña se subió a una moto, mientras que imágenes de cámaras de seguridad se vio a la niña caminando sola sobre la carrera 19 con calle 122, en el barrio Cristal Alto, sobre 7:25 p.m. del mismo día de la desaparición.

En otras imágenes reveladas por Vanguardia, se ve a la niña más de cerca, por lo que es más claro que lleva una maleta grande, en la que llevaría ropa. Danna Sofía entra a una droguería en la que se ve que pide indicaciones La propietaria del lugar aseguró que ella preguntó hacia dónde quedaba el barrio Cristal Bajo.

“Saber que alguien la vio caminando nos da esperanza, pero también más preguntas. No sabemos si estaba buscando ayuda o si iba a encontrarse con alguien”, dijo a Blu Radio Osney Meneses, padre de Danna Sofía, quien es la mayor de los hijos de la familia.

#Judicial | Un video captó el recorrido de Danna Sofía, la menor de 11 años desaparecida en el barrio El Rocío, de Bucaramanga. Al parecer, la niña ingresó a una droguería, mantuvo una conversación con una mujer, y salió sin dejar rastro. pic.twitter.com/4ifgpWaOzn — Vanguardia (@vanguardiacom) January 28, 2025

Por su parte, el secretario del interior de Bucaramanga, Girdardo Rayo, indicó que desde la alcaldía “estamos verificando algunas informaciones que muy seguramente nos van a dar ya con la ubicación de Sofía. Estamos en este momento, todas las entidades del municipio activadas, desde la Secretaría de Mujer, nuestra Policía Nacional. Estamos en la verificación y en la búsqueda”.

Asimismo, hicieron un llamado a los habitantes de los dos barrios, El Rocío y Cristal Alto, a dar cualquier información a las autoridades con la que se pueda determinar el paradero de la niña, así como resaltaron que está habilitada la línea 3212348350.