Desbordamiento del río Lebrija deja un muerto y al menos 11 desaparecidos en Santander

Una tragedia se registró en Santander tras el desbordamiento del río Lebrija, que en una creciente subida provocó la muerte de un adulto mayor y mantiene desaparecidas a por lo menos 11 personas. El aumento repentino del caudal sorprendió a la comunidad del corregimiento de Vanegas, donde el agua ingresó a las viviendas e inundó las vías.

La víctima fue un adulto mayor identificado como Antonio Liberos. Adicionalmente, Cesar Castellanos, director de Gestión del Riesgo de Lebrija, aseguró a Blu Radio que “se nos presentó una emergencia gravísima: el río Lebrija se salió, nos inundó el corregimiento de Vanegas, tenemos el reporte de 54 familias damnificadas y afectadas, el reporte de 11 personas desaparecidas, al parecer se las llevó el río, y el reporte de 14 viviendas que desaparecieron del mapa, por decirlo de alguna manera”.

Imágenes difundidas por la comunidad muestran personas nadando entre calles completamente inundadas, mientras en los tejados algunos buscan salvarse de la creciente. La emergencia ha provocado pérdida de cultivos y animales, pero también la desaparición de personas.

Al respecto, el coordinador de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, confirmó que más de 50 familias han resultado afectadas y una persona fallecida. Sin embargo, podrían ser más las víctimas debido a que no se ha podido corroborar la situación de algunas zonas donde no se ha podido hacer el ingreso.

El funcionario añadió que “la prioridad es evacuar para proteger la vida”, por lo que adelantan sobrevuelos para determinar la magnitud de la emergencia por el desbordamiento.

Vías cerradas y alerta en varios municipios

La situación climática también afectó la movilidad en el departamento. La vía que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja amaneció cerrada a la altura del sector Brisas, a causa de un deslizamiento de tierra. De acuerdo con los organismos de socorro, 12 municipios de Santander permanecen en alerta roja por el alto riesgo de deslizamientos e inundaciones, mientras que al menos tres ríos registran niveles críticos de caudalidad.

Desde este viernes se activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la atención a los afectados y mantener la búsqueda de las personas que siguen desaparecidas. Además, desde la Oficina de Gestión del Riesgo advirtieron que las lluvias, atípicas para esta temporada, podrían prolongarse entre ocho y diez días más.

Las autoridades reiteraran el llamado a la comunidad de atender recomendaciones y evacuar las zonas de mayores riesgos mientras avanzan las labores de atención y evacuación.