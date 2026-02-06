Estas son las recomendaciones de la alcaldía para cuidar a las mascotas en época del lluvias

Según la entidad, la protección de las mascotas representa una forma de promover una cultura ciudadana basada en el respeto y la solidaridad. Foto: Alcaldía de Medellín

El Centro de Bienestar Animal La Perla, adscrito a la Alcaldía de Medellín, reiteró el llamado a la ciudadanía para fortalecer el cuidado y la protección de los animales de compañía, recordando que existen diferentes canales de atención para reportar emergencias o solicitar orientación sobre el bienestar de las mascotas.

La entidad indicó que las personas pueden comunicarse con La Perla a través de la línea 604 385 55 60, la línea de emergencias 123 o acudir a un centro veterinario de confianza cercano. Desde estas instancias se brinda acompañamiento y atención para garantizar la protección de los animales, especialmente de aquellos que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Desde el centro de bienestar animal se destacó que el cuidado responsable de las mascotas no solo impacta la calidad de vida de los animales, sino que también contribuye a la construcción de una ciudad más consciente y empática. Las autoridades recordaron que los animales de compañía hacen parte fundamental de los hogares y generan vínculos afectivos que fortalecen la convivencia familiar y social.

Asimismo, la entidad entregó una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad y el bienestar de perros y gatos, especialmente en situaciones de emergencia:

Tenga siempre a la mano el alimento, medicamentos y documentos de su mascota.

Identificarlos correctamente con placa o collar puede marcar la diferencia en una situación de riesgo.

Si debe evacuar, llévelos con usted. Nunca los deje solos. Ellos hacen parte de su familia y deben estar incluidos en cualquier plan de emergencia.

Utilice correa o guacal para evitar que se asusten y se pierdan.

La Perla insistió en la importancia de mantener una vigilancia constante sobre el estado de salud, la alimentación y las condiciones de bienestar de los animales de compañía. Según la entidad, la protección de las mascotas representa una forma de promover una cultura ciudadana basada en el respeto y la solidaridad.

El centro también resaltó que los animales acompañan a sus cuidadores en distintas etapas de la vida y, en muchos casos, se convierten en un apoyo emocional en momentos difíciles. Por ello, reiteró el mensaje sobre la responsabilidad que implica garantizar su cuidado, atención veterinaria y condiciones adecuadas para su desarrollo.

Finalmente, el organismo señaló que fomentar el respeto por los animales fortalece el tejido social de Medellín y contribuye a consolidar una ciudad más comprometida con el bienestar de todos los seres vivos.

