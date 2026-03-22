Desmantelan el mayor campamento de minería ilegal en la Sierra Nevada

Operación ilegal con maquinaria pesada fue descubierta entre Ciénaga y Zona Bananera. El daño ambiental es crítico. Foto: Corpamag.

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Un campamento de minería ilegal de gran escala, instalado sin ningún tipo de permiso en la Sierra Nevada de Santa Marta, dejó al descubierto el mayor punto de deforestación asociado a esta actividad en el Magdalena. El área intervenida, de aproximadamente cinco hectáreas, presenta un nivel de degradación ambiental considerado crítico por las autoridades.

El complejo fue ubicado en el sector de Cerro Lucano, en límites entre los municipios de Ciénaga y Zona Bananera, donde funcionaba una explotación aluvial de oro a cielo abierto con maquinaria pesada y operación sostenida. El hallazgo se dio en medio de un operativo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional del Magdalena -Corpamag-, el CTI de la Fiscalía y el Ejército, que permitió desmantelar la infraestructura ilegal en una zona de difícil acceso, pero fuertemente intervenida.

Maquinaria y operación continua

En terreno, los técnicos evidenciaron una estructura completamente instalada. Dos retroexcavadoras sobre orugas, sistemas industriales de bombeo para la extracción de agua y adaptaciones para generación de energía sostenían la operación minera.

“Se trataba de una actividad completamente ilícita, sin título minero ni licencia ambiental”, explicó el subdirector de Gestión Ambiental de Corpamag, Gustavo Valdés Pertuz, tras la inspección.

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Cinco hectáreas arrasadas

El balance técnico confirmó el arrasamiento total de la cobertura vegetal nativa, especialmente bosques riparios, fundamentales para la protección de las fuentes hídricas.

Además, se identificaron suelos abiertos en profundas excavaciones y zanjas, con una alteración severa del terreno que compromete la estabilidad del ecosistema.

Uno de los impactos más graves recae sobre el sistema hídrico. Durante la inspección se evidenciaron vertimientos constantes de lodos y sedimentos en cuerpos de agua, así como riesgo de contaminación por combustibles. Las fuentes hídricas presentan cambios visibles en su calidad, con pérdida de claridad y alteraciones en su dinámica natural.

Investigación y medidas en curso

Las autoridades ya identificaron los predios donde se desarrollaba la actividad ilegal y avanzan en la valoración de los daños para imponer medidas preventivas, incluida la suspensión inmediata de actividades. Este caso podría derivar en procesos penales por delitos como explotación ilícita de yacimientos, daño a los recursos naturales y ecocidio.

El llamado desde el territorio

Desde Corpamag reiteraron el llamado a las comunidades para denunciar este tipo de actividades, especialmente el ingreso de maquinaria pesada a zonas rurales.

“Es el mayor punto de deforestación por minería ilegal que hemos encontrado en el Magdalena. Necesitamos que la gente denuncie, ya que están ubicados en una zona de difícil acceso y el apoyo de la comunidad es fundamental”, señaló Valdés.

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El hallazgo confirma la magnitud con la que la minería ilegal sigue expandiéndose en la Sierra Nevada de Santa Marta, dejando impactos que, en pocos meses, transforman y causan daños irreversibles al territorio.