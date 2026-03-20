Gobernador de Córdoba alerta falta de planes para atender a 200.000 damnificados por lluvias

Foto: Cortesía Registraduría Nacional del Estado Civil

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El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que denuncia que su departamento, el más afectado por las inundaciones generadas por el frente frío, lleva más de 40 días desde la declaratoria de emergencia nacional sin haber sido convocado a las mesas de trabajo sectoriales para construir un plan de atención centrado en la recuperación del territorio.

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Según el mandatario, las cifras de afectación en Córdoba son contundentes sobre la necesidad de ese plan: hay más de 80.000 familias y 200.000 personas damnificadas, miles de hectáreas de cultivos perdidas y cientos de viviendas destruidas.

“A excepción de un par de mesas, a la fecha, como departamento y entidad territorial no hemos sido convocados a mesas de trabajo sectoriales para poder construir de manera articulada el plan nacional de atención de emergencia en su fase de recuperación”, señaló Zuleta.

El gobernador insistió en que la atención de una emergencia de esta magnitud requiere articulación, planeación y claridad sobre acciones, tiempos y responsables. También advirtió que está dispuesto a asumir las consecuencias de alzar la voz en nombre de los cordobeses.

“Aquí estamos listos para hacer equipo y poder aliviar las afectaciones de nuestra gente, y si alzar la voz en nombre de mi gente me va a generar ataques personales, estoy listo para asumirlos. Esta fue la responsabilidad que asumí el día que decidí aspirar a ser el gobernador de todos los cordobeses”, añadió el mandatario.

Ante la falta de respuesta, hizo un llamado directo a la Contraloría General de la República, la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo para que convoquen a los departamentos afectados, les permitan conocer el plan de atención de emergencia y garanticen transparencia sobre el destino de los recursos recaudados.

Manifiesto mi preocupación en nombre de los miles de afectados de nuestro departamento de Córdoba.



Nuestro departamento es el territorio con mayores afectaciones a causa de las inundaciones generadas por el frente frío, es el departamento que mayor sustento le da a la… — Erasmo Zuleta Bechara (@ErasmoZB) March 19, 2026

En las últimas horas, en medio de la emergencia que el gobernador denuncia como desatendida, los barrios El Dorado y El Poblado de Montería enfrentaron una nueva amenaza por las lluvias, cuando una compuerta del humedal Berlín no pudo abrirse porque estaba bloqueada con los bultos que habían usado durante la emergencia de febrero para contener el agua.

Al no poder evacuarla, el nivel subió y puso en riesgo los sectores residenciales. Luceli Miranda, líder de la Junta de Acción Comunal del sector, señaló que necesitan una compuerta nueva y que el alcalde ya envió un ingeniero a evaluar la situación.

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Mientras el gobierno departamental espera ser incluido en la planeación, la Cruz Roja Colombiana lleva aproximadamente 45 días atendiendo la emergencia en el territorio y ha distribuido cerca de 13.000 kits de alimentos, aseo y agua desde una bodega en Montería.

En Moñitos entregaron agua potable a cerca de 1.000 familias y planean continuar la atención durante un mes en municipios que no cuentan con acueducto. En Lorica, más de 200 familias recibirán kits de alimentos calculados para dos semanas y kits de higiene con elementos básicos. La organización tiene activa una campaña de donaciones a través de su página web.