Desplazamiento, confinamientos e inundaciones: la situación en Bojayá, Chocó

La OCHA señala que la Alcaldía del municipio no cuenta con los recursos ni capacidades para atender la emergencia y que, desde el gobierno nacional, no se han hecho compromisos para enviar la ayuda humanitaria inmediata que se requiere.

Desde el 4 de mayo, casi 4.000 personas de 821 familias, que pertenecen a 23 comunidades indígenas y afrocolombianas, permanecen confinadas sobre las cuencas de los ríos Bojayá, Uva y Opogadó por las disputas entre grupos armados, señalan las autoridades locales y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Adicionalmente, producto de la ola invernal de los meses pasados, las comunidades que se encuentran confinadas en cercanías de los ríos Opogadó y Bojayá, también presentan problemas por las inundaciones que generó el desbordamiento de estos dos ríos.

La alerta emitida en la noche del martes 13 de julio por la OCHA, advierte que la comunidad de Nuevo Olivo presenta una triple afectación. 182 personas de 48 familias de esta comunidad fueron desplazadas en mayo del 2020, quienes se ubicaron en la comunidad de Tawa. Como las condiciones de seguridad no permiten que haya un retorno seguro, los miembros de Nuevo Olivo han sido desplazados, se encuentran confinados y también se vieron perjudicados por las inundaciones mencionadas.

Las autoridades resaltan que desde julio del año pasado las comunidades indígenas ubicadas sobre el río Bojayá han estado confinadas en tres ocasiones: julio 2020, febrero y mayo de 2021. Los grupos armados instalan minas antipersonal, imponen toques de queda y amenazan a la población para limitar la movilidad de estos por sus territorios.

Precisamente desde la fecha en la que se reporta el inicio de este confinamiento, la Ocha y autoridades locales indican que en la región se evidencia un deterioro de la situación humanitaria, ya que, además de lo anterior, del desplazamiento y de las inundaciones, también se reporta el robo de alimentos que provienen de programas del Estado. Adicionalmente, los grupos armados estarían restringiendo el número de personas que se pueden movilizar en una misma lancha, lo que dificulta el acceso a los cultivos de las comunidades indígenas.

La OCHA advierte que “la alcaldía municipal de Bojayá no cuenta con recursos y capacidades por lo que aún no se ha dado respuesta a las necesidades de la población afectada, a pesar de que se han realizado las debidas evaluaciones”. También señalan que a pesar de que el gobierno conoce la compleja situación que atraviesan estas comunidades, no se han realizado compromisos concretos para el envío de ayuda humanitaria inmediata.