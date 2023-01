Echaron a dos médicas por denunciar negligencia en clínica en El Bagre, Antioquia

Las profesionales de la salud saliendo de la Clínica Medicauca, en El Bagre, Antioquia. Foto: Twitter

En redes sociales se volvió viral una dinámica que corresponde en decir las razones que mantienen “humilde” a una persona. Generalmente, las respuestas refieren a momentos vergonzosos. Es así como una de las médicas rurales de la Clínica Medicauca, ubicada en el municipio de El Bagre, Antioquia, publicó un hilo en Twitter que desató polémica.

Allí se refirió a situaciones que tuvo que enfrentar en el centro médico. La publicación contenía anécdotas como el día de su llegada al municipio que le tocó trasteo en motocicletas. Como también denuncias como el día que un borracho partió un vidrio en la clínica o cuándo se acabó un medicamento durante una semana.

Me faltan 8 días para acabar los primeros 6 meses del rural entonces abro hilo de los momentos que más ✨humilde✨me han mantenido hasta ahora. Van en orden de ocurrencia porque queda en ustedes decir cual de todos me hace más ✊🏼guerrera✊🏼 — Lola (@sofialohle) January 24, 2023

También agregó al hilo denuncias más graves como la vez que “llegó una mordedura por coral verdadera y en Montería me dijeron que solo me recibían al pte si yo misma reclamaba el antiveneno porque ellos no tenían ambulancia Y COMO NADIE ME PRESTÓ NEVERA PA LAS AMPOLLAS me tocó meterlas en mi corkcicle pa conservar la temperatura (sic)”.

Ese contenido, junto con el de otra compañera, se hicieron viral en la red social y algunos rechazaron las declaraciones de las médicas. En otros comentarios, incluso, las amenazaron. La situación se volvió tensa, ya que hay un caso anterior de médico asesinato en el municipio. El defensor municipal, Juan Barraza, solicitó a las autoridades “brindar protección inmediata” para las jóvenes.

#Urgente🚨| Petición dirigida a las entidades encargadas de garantizar la integridad y brindar protección a la ciudadanía. pic.twitter.com/eMTQ8QgXcV — Juan Barraza (@JuanBarrazaG) January 25, 2023

La clínica Medicauca, a la que estaban vincula las médicas, también se pronunció sobre el hecho y rechazó las publicaciones que las jóvenes realizaron en Twitter argumentando que iban en contra de sus valores y principio institucionales. Además, agregaron que investigarían y tomarían medidas disciplinarias.

“La clínica MediCauca ejecutará las distintas diligencias disciplinarias y jurídicas a nivel interno y en coordinación con los entes territoriales de orden local y departamental, con el fin de evaluar la existencia de infracciones ene estas actuaciones”, manifestó la clínica en el comunicado.

La Clínica Medicauca se pronunció a la situación detonada por la médico @sofialohle y su "me mantiene humilde" denigrando al pueblo, a los que la recibieron, sus hoteles, clima, paciente y tocar temas que nada tenían que ver con los médicos y otros médicos en El Bagre. pic.twitter.com/LVzPC0bu9L — El Bagre Antioquia (@ElBagreAntOfici) January 25, 2023

Luego se conoció un video donde aparece las médicas saliendo de la clínica entre abucheos. Los usuarios respaldaron con mensaje de apoyo a las jóvenes en redes sociales y la comunidad médica también mostró su rechazo ante la decisión de la clínica.

Lo que están viviendo las rurales de El Bagre. pic.twitter.com/mN1B6b1idu — Valentina (@valen678901) January 25, 2023

¿Qué dice la comunidad médica?

Los galenos mostraron de inmediato apoyo en la red social Twitter, en contra de quienes promovieron comentarios negativos y amenazas a las médicas. Una colega publicó: “Nosotras no estamos jugando a ser médicas. SOMOS MÉDICAS”. Y nos gusta hacer las cosas bien. Quejarnos del olvido del estado a estos lugares no es más que la consecuencia de traernos OBLIGADOS (sic).

El médico y congresista, Víctor Correa, también se refirió al hecho: “Es verdad que hay pobreza, que hay problemas de atención en salud y no es culpa de estas médicas rurales. Es culpa del abandono estatal, de la falta de desarrollo económico al que han condenado al país. No pretendan llenar con vocación lo vacíos que ha dejado el estado y ha dejado este servicio de salud mercantilizado”.