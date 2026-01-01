El 2025 cerró con 1.313 quemados en Colombia; 2 % más que el año anterior

La mayoría de los casos de quemados con pólvora fueron por totes. Foto: Terumoto Fukuda, Santiago Ramírez y Nicolás Achury

El país cierra el año con 1.313 personas quemadas en la temporada decembrina (del primero al 31 de diciembre), según reportó el Instituto Nacional de Salud (INS), lo que representa un aumento del 2 % de los casos, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El primer balance de la despedida del año demuestra que la mayoría de los casos se registraron en Antioquia, con 173 quemados, seguido de Nariño con 125, Bogotá con 101 y Norte de Santander con 82.

Además del aumento de personas quemadas, se evidenció un aumento significativo de los menores de edad lesionados. Este año se reportaron 403 casos, que representa el 30,6 % del total de lesionados, así como se registró un aumento del 7,8 % en comparación con las cifras de 2024.

Aunque este año no se registraron muertes, aumentó la cifra de adultos lesionados bajo los efectos del alcohol (paso de 388 a 416). De igual forma, se registró un ascenso significativo en el número de lesionados durante la noche de las velitas (en 2024 hubo 151 casos, mientras que este último año hubo 212 casos).

En cuanto al tipo de lesiones, se destacan las quemaduras (89 %) laceraciones (59 %), contusiones (23 %), las amputaciones (9 %) y daños oculares (8 %). El 46 % de las víctimas tuvieron quemaduras grado 1, mientras que el 42 % fueron de grado 2.

Finalmente, el INS resaltó que uno de cada tres casos fueron provocados por totes; le siguen los voladores (16 %), los cohetes (9,7 %) y los volcanes (6,5 %), mientras que con respecto al rol que cumplían los heridos se destaca que en el 68 % de los casos manipulaban la pólvora y en el 25,8 % eran observadores.

Finalmente, se registraron siete casos de intoxicación por consumo de fósforo blanco, que continúan en observación.