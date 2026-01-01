Caos en caravana de fin de año en Fresno: ataque sicarial y dos accidentes dejaron heridos

Varias personas resultaron heridas luego de que un camión, que llevaba un año viejo se volcó. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un video publicado en las redes sociales de la alcaldía de Fresno, en Tolima, evidencia el caos que se presentó el 31 de diciembre. En las imágenes aparece el comerciante Jaime, conocido como “el de los perros”, quien es el promotor de la caravana de años viejos, pidiendo a la ciudadanía suspender el evento que se le salió de control, ¿qué pasó?

Lea: Encontraron muerta a niña indígena reportada como desaparecida en Caldono, Cauca

Para cerrar el año, en el municipio en el norte de Tolima se realiza un desfile de años viejos, que según habitantes de la región, se ha convertido en un festejo en el que prima el desorden. La diferencia de este último evento es que hubo un accidente de tránsito, que dejó varias personas heridas, y un ataque sicarial, que dejó un muerto.

Ataque sicarial

En la mañana del 31 de diciembre, previo a que comenzara el evento, se registró un asesinato en el sector conocido como El Mirador, sobre la vía que conduce hacia Manizales, desde donde horas más tarde saldrían las caravanas.

Durante la caravana de Años Viejos, en Fresno, Tolima, sector La Variante, cerca al Cuerpo de Bomberos, un vehículo tipo turbo sufrió un percance y varios jóvenes resultaron lesionados. Fueron atendidos por organismos de socorro. Autoridades llaman a la prudencia y a reforzar la… pic.twitter.com/7ZsBe5JpmN — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 31, 2025

Primeras versiones de las autoridades indican que un sujeto armado llegó a la zona y le disparó a Esneider Mateus Perdomo, quien se preparaba para participar en la caravana. Aunque alcanzó a ser trasladado al hospital San Vicente de Paúl, allí murió por la gravedad de las heridas.

Le puede interesar: Decretan el toque de queda comercial y cancelan evento de fin de año en Briceño, ¿qué pasó?

En el hecho también resultó herida otra persona, que fue trasladada al mismo centro asistencial.

Un camión se volcó

En medio de la caravana, en un video grabado desde una vivienda, quedó registrado el momento en que un camión se vuelca sobre la vía. Sobre el vehículo iba uno de los años viejos de la caravana, pero además más de dos decenas de personas.

En las imágenes se ve como las estacas se desestabilizan y al volcarse el camión, las personas que estaban encima de él caen unas encima de las otras. Aunque no hay un balance oficial de la magnitud del accidente, autoridades locales señalaron que los heridos fueron llevados al Hospital San Vicente de Paul.

El mensaje de la alcaldía

El evento no solo estuvo empañado por estos hechos. En el video, en el que aparece el comerciante pidiendo que se suspenda la caravana, advierte que también se registraron riñas, en algunas de las cuales emplearon hasta machetes.

“Es que ya se me está saliendo de las manos, se me salió de las manos (...). Yo les agradezco que me colaboren en ese sentido. La gente, por favor, paren ya, vayan y guarden las motos o hagan favor, pero no, paren las cosas, por favor, yo le agradezco. Les agradezco que Jaime les pide el favor para que terminen la caravana ya”, indicó en el video el comerciante.

Desde la alcaldía no se han pronunciado sobre lo ocurrido, mientras que la comunidad ha pedido que se suspendan este tipo de celebraciones.