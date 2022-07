“El 95% del pueblo está ahogado”: líder de Majagual (Sucre), en La Mojana

Este ha sido un año atípico para La Mojana, pues la subregión ha permanecido inundada durante el primer semestre del 2022. Imagen de referencia. Foto: Camila Granados Arango

“Desolación” es la palabra con la que los habitantes de La Mojana definen la situación que vive esta subregión ubicada en la Depresión Momposina y compuesta por seis municipios de Sucre, tres de Bolívar, uno de Córdoba y uno de Antioquia.

(Le puede interesar: “Cuando venga la temporada de lluvias no va a quedar nada”, dicen en La Mojana)

Más de 100 mil personas han resultado damnificadas desde el 27 de agosto de 2021, cuando una creciente rompió el dique en el sector de Cara de Gato y alteró los pulsos de inundación de La Mojana, zona rodeada por numerosos cuerpos de agua, incluyendo los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge.

Uno de los municipios más afectados es Majagual, donde, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hay más de 18 mil damnificados. Leider Díaz, líder del corregimiento La Sierpe, contó a El Espectador la situación crítica que vive su comunidad.

“Estamos al borde de la desesperación y la locura. El 95% del pueblo está ahogado con un metro y medio de agua. No tenemos un médico permanente, hay muchos niños enfermos, ancianos que han sido sacados en hamaca porque no tienen medio de transporte”, manifestó, a la vez que mencionó que solo 10 de las 380 casas del corregimiento están secas.

Además, Díaz aseguró que la educación de la región está corriendo un grave riesgo. “Los estudiantes están a punto de regresar al colegio, pero todo está inundado. Incluso el albergue en el que se estaban dando las clases está bajo el agua”, precisó.

(También puede ver: La Mojana: inundada desde hace más de ocho meses, ¿qué está pasando?)

“Muchas personas no tienen ni para un plato de comida. La Ungrd se está demorando mucho con la entrega de las ayudas humanitarias. Personas que duermen en la intemperie, que no tienen siquiera un toldillo, porque lo perdieron todo”, alertó el líder, quien también dijo que los ganaderos y agricultores no han recibido los incentivos económicos que prometió la Gobernación de Sucre y el Ministerio de Agricultura. “Hoy hay campesinos endeudados con el Banco Agrario y no saben qué van a hacer porque ni siquiera pueden cultivar o abrir sus negocios”, añadió.

El líder hizo un llamado al Gobierno saliente y entrante para que busquen una solución integral a las problemáticas de La Mojana, ya que augura que las lluvias continuarán en los meses entrantes, lo que incrementará el caudal de ríos, caños y arroyos. “Además, pedimos a las asambleas departamentales de Sucre y Córdoba que se enfoquen en denunciar lo que está pasando con los recursos para cerrar el boquete de Cara de Gato”, expresó Díaz.

(Le puede interesar: “En La Mojana hay soluciones del siglo XIX para problemas del siglo XXI”)

Finalmente, pidió prestar atención a la carretera San Marcos-Majagual pues, según explicó, hay un tramo de dos kilómetros en donde el agua está pasando por encima de la carretera. Esto podría llevar a un rompimiento de la vía, dejando incomunicados a los habitantes de La Mojana sucreña.

Entretanto, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, pidió públicamente que el macroproyecto contemplado en el Conpes 4076 de solución estructural para La Mojana sea incluido en el proceso de empalme entre el gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro. Además, la Defensoría del Pueblo solicitó a las autoridades reforzar los trabajos en el chorro de Cara de Gato.

(Le puede interesar: Nuevo desbordamiento del río Cauca afecta tres puntos en La Mojana)

De acuerdo con la Ungrd, entre el año 2018 hasta la fecha se han direccionado más de $74 mil millones para La Mojana. “Analizamos con nuestros equipos técnicos y no han surtido fruto alguno”, señaló la Fundación Pata de Agua, en un comunicado conjunto con la Red Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz (Redprodepaz) y Lehji Auditores Y Consultores Sas.