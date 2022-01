El alcalde de Cartagena se despachó

William Dau, alcalde de Cartagena.

Una fuerte arremetida contra los órganos de control y sus detractores hizo el alcalde de Cartagena, Wiliam Dau, quien expresó estar cansado de que los “malandrines” ataquen su administración.

En una intervención en vivo, a través de Facebook, el mandatario local señaló a los órganos de control de ser cómplices de la corrupción rampante en la ciudad.

“Los procuradores, los fiscales, los contralores, los jueces penales, los magistrados son cómplices de la corrupción en Cartagena, cómplices de Gloria Estrada, la presidenta del Concejo; cómplices de la pobreza que existe en Cartagena”, aseveró.

Estrada fue capturada esta semana después de que la policía hallara un kilo de cocaína en el carro en que se movilizaba. En su defensa, durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, argumentó que no habría tenido forma de saber que había un paquete de cocaína debajo de la silla del conductor, ya que “iba en el asiento del copiloto, sería lógicamente imposible”.

(“No tenía ningún conocimiento de esa sustancia”: concejala de Cartagena)

Con vehemencia, Dau advirtió que si el contralor distrital de Cartagena, Rafael Castillo, “se atreve a suspender a uno solo de mis funcionarios, vamos recurrir a las vías de hecho, porque a Cartagena se le respeta no joda. Si se altera el orden el público yo responsabilizó al fiscal general, a la procuradora general, y al contralor general por ser unos alcahuetas. No hacen un cu… En Cartagena, hay muchos procesos, muchos corruptos y lo que hacen es callar, no sacan ni un solo caso”,

“Quieren obligarme a suspender a la directora del Dadis, una magnífica funcionaria; a la gerente de Transcaribe, la mejor gerente que ha tenido el sistema en su historia; al director del Fondo de Pensiones, que ha ahorrado miles de millones de pesos que antes se robaban y que fue dirigida antes por dos actuales concejales. Él (Castillo) quiere tumbar a cualquiera”, comento el alcalde.