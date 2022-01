“El atentado no me va a parar”: gobernador del Caquetá

Arnulfo Gasca, gobernador de Casanare Foto: Cortesía

Desde antes de posesionarse como gobernador del Caquetá, las amenazas rondan a Arnulfo Gasca Trujillo. “Toda mi vida he recibido amenazas, no solo como gobernador del Caquetá: en 2003 fui secuestrado, y como gobernador hace seis meses no recibía ningún tipo de amenazas”, le dijo Gasca Trujillo a El Espectador, horas después del atentado contra la caravana en la que se movilizaba la tarde del sábado, y que fue perpetrado en la vía que conecta a los municipios de Solano y Florencia, capital del departamento.

En julio de 2021 la Secretaría de Gobierno del Caquetá aseguró por entonces que las amenazas provenían de la Nueva Marquetalia, uno de los dos proyectos disidentes comandado por Iván Márquez, exlíder guerrillero de las extintas Farc, quien desertó del proceso de paz y retomó las armas.

Tras concluir un consejo de seguridad en Florencia, capital de Caquetá, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló al frente 62 de las disidencias Farc como responsables del atentado. “Por estos criminales se ofrecerán las siguientes recompensas: alias Calarcá $1.000 millones, alias Darwin $200 millones y alias Jimmy $100 millones”.

En medio de una agenda apretada en la mañana del domingo: reunión con su gabinete, declaraciones a los medios de comunicación y la Fiscalía sobre el atentado, y a la espera de un consejo de seguridad, el gobernador lamentó la muerte de dos agentes de la Policía que encabezaban la denominada “Caravana de la Paz”.

Tras el atentado, el mandatario regional fue retirado de la zona en un helicóptero. “La caravana que venía conmigo continuó su recorrido hasta el municipio de Florencia, adonde llegaron a las 4 de la mañana y allí los evacuaron junto con dos de mis hijos y ocho funcionarios de la Gobernación que estaban acompañándome y llegaron a salvo a su lugar de origen”, le explicó el mandatario regional a El Espectador.

La comitiva estaba compuesta por casi 50 carros y motos, y la integraban unas 200 personas. El cilindro bomba, activado poco después de las 5 de la tarde del sábado, impactó a los primeros vehículos de la caravana; es decir, a la camioneta y las motos de la Policía, razón por la cual las víctimas fatales fueron dos patrulleros de la institución, identificados como William Echeverría y Miguel Bernal. Otros dos uniformados quedaron heridos.

“Tengo dolor de patria. El cilindro bomba impactó a un carro de la Policía que encabezaba la caravana, y tras la explosión no hubo ninguna clase de hostigamientos”, comentó el mandatario, quien añadió sentir tristeza por la muerte de los patrulleros.

El gobernador volvía a Florencia tras inaugurar una vía importante en el municipio de Solano, a 170 kilómetros de Florencia, que abarca cerca del 48 % de todo el territorio caqueteño (más de 42.000 km² de extensión).

“El atentado no me va a parar. Mi proceso de trabajo y de gobernabilidad continuará en todo el departamento, que es una región abandonada por el Estado y yo le he hecho unas inversiones cuantiosas en las vías, con la maquinaria amarilla de la Gobernación. Un proyecto de $20.000 millones invirtiendo en la región para apoyar a la gente, a los campesinos; pero qué tristeza que esto haya sucedido cuando la gente estaba feliz acompañándome en esta caravana y agradecida conmigo por la inversión en la región”.

Sin embargo, sus palabras y su estilo para inaugurar obras, como si estuviera en campaña política, no han caído bien para algunos.

En declaraciones a Noticias Caracol, el personero de Solano, Carlos Mario Carvajal, comentó: “Es doloroso que un acto de proselitismo político y vanidad costeado con recursos públicos haya costado la vida de dos jóvenes policías, que murieron porque, una vez más, fueron puestos como carne de cañón para alimentar la vanidad política de un partido tradicional y saciar el deseo de guerra de los grupos al margen de la ley”.

¿Pero qué grupo o grupos ejecutaron al atentado contra el gobernador de Caquetá, elegido en octubre de 2019 con el aval del Partido Conservador, y su numerosa comitiva? Según Gasca Trujillo, la autoría de dicha acción criminal se debe atribuir a las disidencias de las Farc. “En esa zona hacen presencia las disidencias de las Farc. No hay más grupos armados al margen de la ley y no hay a quién más echarle la culpa”, respondió a este diario.

Es de resaltar que Caquetá ha perdido a dos gobernadores en ejercicio: Jesús Ángel González Arias y Luis Francisco Cuéllar. González fue asesinado por las Farc el 20 de junio de 1996, cuando salió de su casa en Florencia (Caquetá), en compañía de su conductor, Orlando García, para cumplirles una cita a las Farc, que debería culminar con la liberación de Turbay Cote, pero los cadáveres del mandatario regional y su conductor fueron hallados en la vereda Porvenir, inspección de Galicia, municipio de Paujil (Caquetá). Por su parte, Cuéllar fue secuestrado y asesinado el 23 de diciembre de 2009, por la columna Teófilo Forero de las Farc.