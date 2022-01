“El carro no quiso frenar”: conductor de tractomula sobre accidente en La Línea

Un equipo de peritos expertos en la reconstrucción de accidentes de tránsito confirmó que la tractomula presentó una falla en el sistema de frenos, lo que produjo el accidente en el túnel de Los Venados en la vía de la Línea. Foto: Yeison García

Internado en un centro asistencial de Ibagué, debido a fracturas en sus piernas, habló el conductor de la tractomula que chocó, el pasado 4 de enero, con por lo menos 17 vehículos que transitaban sobre la vía de la Línea, en el tramo que conecta a Calarcá - Cajarmarca, y dio detalles de qué fue lo que sucedió momentos antes del siniestro.

“Pasé el peaje y empecé a descolgar. Puse el carro en cuarta y vi que la aguja del aire empezó a bajarse hasta 60 libras (normalmente son 120). Me fui a orillar, activé los frenos, pero el carro no quiso frenar de ahí para abajo. Me recosté al lado izquierdo y el aire bajaba más y más; traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco pude porque el muro era muy alto. Seguí recostando al lado izquierdo en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros en frente mío. Quise como acostar la mula, pero no hubo forma tampoco”, aseguró el conductor al medio Ondas de Ibagué.

En medio del relato, el hombre señala que siempre estuvo consciente de lo que ocurría, “mirando a ver qué hacía para que el carro se detuviera. Me acuerdo de que reventé unas llantas por lo que estaba muy recostado (...) No sé por qué estoy aquí todavía, si la carga quedó pegada a mi asiento”, agregó.

El hombre, que iba de Cali a Barranquilla con una carga de 17 toneladas, también se refirió a los daños que sufrió tras el accidente. “Quedé asfixiado por el humo del motor y aprisionado, hasta que me sacaron del carro. Me está doliendo el hombro derecho, todas las costillas, piernas y cadera”, dijo. Sumado a esto, reconoció que la carga amortiguó parte del golpe, pese a ello, presenta fracturas en sus piernas.

Entretanto, un equipo de peritos expertos en reconstrucción de accidentes de tránsito confirmó que el vehículo presentó una falla en el sistema de frenos, debido a una mala calibración, que se identificó tras evaluaciones técnico mecánicas de la tractomula.

El conductor tenía los papeles del carro al día, pasó las pruebas de alcoholemia y es atendido en un centro asistencial debido a que presentó fracturas en sus piernas. En la tractomula cargaba llantas, lubricantes, aceite y agua para frenos.

El balance final da cuenta de 33 personas heridas y ocho muertas, que se movilizaban en dos vehículos particulares, entre las que se encontraba la pareja Cristian Orozco y Luisa Fernanda Monsalve, quienes iban acompañados de Mary Vargas, madre de Orozco, y sus hijos Cristopher Orozco, de seis años, y Adrián Orozco, de 10 meses. La familia, que era oriunda de Dosquebradas (Risaralda), se dirigía de Pereira a Ibagué.

Las otras tres víctimas son Sebastián Vargas Esteban, su pareja Alejandra Soler y su padre Carlos Darío Vargas. En el vehículo también iba Martha Esteban, quien se encuentra dentro de las personas heridas.