El Cauca le apuesta a la vida con una inversión histórica en salud

La salud es uno de los puntos claves en la agenda de Octavio Guzmán, gobernador del Cauca. Foto: Gobernación del Cauca

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“Cuidamos la Vida”, ese es el nombre que lleva la estrategia insignia de la Gobernación del Cauca y del gobernador Octavio Guzmán para fortalecer la prestación de servicios de salud en el departamento. Un proyecto en el que, desde 2024, se han invertido cerca de COP 500.000 millones destinados a fortalecer la red de prestación de servicios de salud en el departamento. Son 96 proyectos de infraestructura, dotación y fortalecimiento hospitalario los que avanzan en este momento.

Se trata de un proyecto integral que incluye la construcción de nuevos hospitales y unidades de atención en salud, el mejoramiento de infraestructura, la dotación de equipos biomédicos y mobiliario, y la modernización del parque automotor para el transporte asistencial. Entre estas obras están la construcción del edificio de consulta externa, procesos de innovación, investigación y procesos administrativos del Hospital Universitario San José de Popayán.

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También la construcción de un nuevo bloque para el Hospital Universitario Susana López de Valencia, el nuevo Hospital de Timbío, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en Santander de Quilichao, las nuevas Unidades de Atención en Salud de Miranda, Sotará, Rosas y La Sierra; y el nuevo puesto de salud de El Plateado, en Argelia. Al tiempo, avanzan los proyectos para la construcción de los nuevos hospitales de Padilla y Patía.

En cuanto a los equipos biomédicos, mobiliario clínico y tecnología de última generación, el objetivo de la Gobernación del Cauca es mejorar la calidad de la atención en hospitales, centros y puestos de salud. Lo mismo con la consolidación de Transporte Asistencial Básico, que tiene ya 92 vehículos a disposición del pueblo caucano. Más allá de las cifras, “Cuidamos la Vida” es un proyecto con un propósito claro: hacer de la salud un motor de desarrollo, reconciliación y equidad.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.