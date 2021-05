El Consejo Regional Indígena del Cauca no se reunirá con el Alto Comisionado para la Paz

Los indígenas aseguraron que como pueblos milenarios consideran la palabra como un valor que siempre han respetado, por lo que la dignidad de estos pueblos no puede ser cuestionada.

Por medio de un comunicado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó que no asistirá a ninguna de las reuniones que se tenían planteadas con el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos. La razón principal por la que la reunión no se dará, es porque no se hace en el marco de la minga del sur occidente del país.

La semana pasada mientras las organizaciones indígenas, campesinas y sociales se encontraban en Bogotá exigiendo una reunión con el gobierno, se anunció desde la oficina del Alto Comisionado que viajaría al Cauca a reunirse con el CRIC tal y como se había acordado antes del inicio de la minga.

En el comunicado emitido este viernes por el CRIC se asegura que la organización “determina cancela agenda establecida desde el 5 de octubre de 2020 en el marco del plan social para el Cauca, que como ejercicio del Alto Comisionado manifestó su interés de abordar diferentes temas en las zona adscritas al CRIC, pero que en ningún momento está en el marco de la minga nacional, como usted lo pretende mostrar ante los medios y el país”.

El CRIC asegura que dejan constancia de que el Gobierno Nacional es el que no se ha querido reunir con las diferentes organizaciones que componen la minga y que busca es romper el tejido colectivo de la misma. Además, dice que desde los pueblos milenarios nunca se ha faltado a la palabra, por lo que la dignidad de los indígenas no se puede poner en entredicho.

“El motivo de la cancelación de la agenda establecida en el marco del plan social del Cauca, es porque hemos analizado la actitud de desprecio, burla y discriminación frente a un ejercicio serio que veníamos consolidando como garantía al derecho fundamental y constitucional a la vida, la paz, el territorio y la democracia en lo territorios indígenas”, finaliza el comunicado.

Desde el gobierno y la oficina del Alto Comisionado para la Paz aún no se han pronunciado respecto a la cancelación de la reunión. Tanto Miguel Ceballos como el viceministro de Interior para la participación, Carlos Baena, están en el departamento para adelantar las diferentes reuniones con los pueblos indígenas.