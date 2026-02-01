El departamento del Meta abre una ventana al desarrollo con su feria Expomalocas 2026

Uno de los puntos más fuertes de la feria Expomalocas es su muestra ganadera. Así nació este evento, hace 46 años. Foto: Gobernación del Meta

La mirada del país está puesta sobre el departamento del Meta. Desde el 28 de enero y hasta el 1 de febrero, el Parque de la Cultura Llanera Las Malocas, ubicado en Villavicencio, será la sede de uno de los eventos agroturísticos y culturales más importantes del país: la feria Expomalocas 2026. Un evento con el cual la región busca proyectar su imagen como centro de la innovación agrícola y pecuaria en el país, que reúne a productores, gremios, inversionistas, académicos, delegaciones internacionales y familias.

El evento tiene una programación que va desde exposiciones ganaderas de alto nivel, ferias agroindustriales, ruedas de negocios, competencias deportivas, agenda académica especializada y muestras culturales, hasta conciertos con artistas nacionales e internacionales.

Más que un evento, Expomalocas es un proyecto que busca consolidar la idea de que el futuro está en el Meta. Durante más de cuatro décadas, año tras año, este encuentro se ha convertido en la vitrina agroindustrial, bovina y equina más importante del país.

Nació en 1980, cuando integrantes del Fondo del Ganadero del Meta se unieron a la Gobernación y al Ministerio de Agricultura para crear una feria ganadera que ampliara la comunicación entre los actores de esta industria de la Orinoquía y el resto del país. Hoy, en su versión número 45, Expomalocas 2026 proyecta recibir a cerca de 250.000 visitantes y generar ingresos superiores a los COP 110.000 millones.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, señaló en diálogo con El Espectador que desde la gobernación, en alianza con el sector privado y el Gobierno Nacional, han preparado a detalle todo lo necesario para alcanzar y superar las cifras proyectadas para Expomalocas 2026. “Este es un escenario que no lo tiene ningún departamento del país, con 35 hectáreas de una feria grandísima a la que vienen emprendedores.

Habrá café y cacao, pabellón de la mujer, pabellón de las niñas; es una feria destinada, por supuesto, a la familia. Vienen 22 departamentos y tenemos a tres invitados especiales: Brasil, el departamento de Antioquia y el municipio de Puerto Gaitán”, dijo la gobernadora.

De paso, Cortés Zambrano resaltó la importancia que tiene el Meta como despensa agrícola de Colombia, pues con más de 4.5 millones de hectáreas dedicadas al agro es el departamento con la frontera agrícola más amplia del país. “Debemos hacer la transición de ya no vivir de regalías, sino empezar a vivir de la productividad, generar economías”, expresó la mandataria regional.

“El alimento va a ser el petróleo del departamento y del país. Hoy producimos 3.500.000 toneladas de alimento; la meta es producir 16 millones de toneladas y eso solamente lo hacemos con industrialización y acompañamiento al empresariado que llega al Meta”, agregó.

Si bien el sector ganadero está en el centro del origen de Expomalocas y de sus más de cuatro décadas de historia, también hay otros sectores claves que tienen las expectativas puestas en este proyecto como un escenario para exponer su importancia en la economía de la región y del país. Dos de ellos son los productores de soya y de maíz, negocios claves del agro en la Orinoquía.

Según la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce), solo en el primer semestre de 2025 en Colombia se sembraron 93.728 hectáreas de soya, siendo el departamento del Meta el mayor productor a nivel nacional, con un aporte del 92,2% a la producción total del país.

En cuanto al maíz, cifras de Fenalce indican también que el 51,1% de la producción total de este cereal en el país proviene del departamento del Meta, donde se produjeron en 2025 unas 683.311 toneladas en cultivos que alcanzaron las 104.610 hectáreas. Con sus seis parques naturales, el turismo sostenible es otro de los puntos importantes que el Meta busca resaltar en Expomalocas y seguir potenciándolo como uno de los renglones claves de su economía.

Según la gobernadora Cortés Zambrano, todas las condiciones están dadas para que este escenario sea un éxito. “El Meta, con su plan de ordenamiento, está haciendo el viraje con puentes y vías, con desarrollo para un departamento que viene creciendo y jalando la economía de la región y del país”, dijo la gobernadora.

Con una mirada innovadora, la versión 2026 de este evento proyecta su crecimiento. El Maloca Académico, por ejemplo, reunirá a más de 40 expositores y expertos, invitados internacionales de países como Brasil y Uruguay e integrantes de organismos internacionales como el Banco Mundial, que han puesto la mirada sobre esta región del país.

Así, ese espacio se consolida como uno de los escenarios de pensamiento y debate más importantes del país alrededor del futuro del campo colombiano. Una programación que se combina con exposiciones bovinas y equinas de razas nacionales e internacionales, concursos lecheros, remates ganaderos, el Décimo Campeonato Mundial de Aparte y Encierro de Ganado, pabellones permanentes de agroinnovación y mercados campesinos.

La agenda la completan la Copa Meta 65 Años de Tenis Cosar Grado 1, encuentros deportivos profesionales y una completa agenda cultural y musical con artistas como el Cholo Valderrama, Arelys Henao, Luis Alfonso, Nelson Velásquez, Carlos Vives, entre otros.

En 15 pabellones del centro de eventos, Expomalocas reunirá lo mejor que tiene para mostrar del departamento del Meta y de la región Orinoquía, de la cual es “el hermano mayor”, en palabras de Cortés Zambrano. “Estamos generándole condiciones al empresariado que viene al departamento para que aprovechen e inviertan y, por supuesto, para un gobierno que le apuesta a la productividad y a una economía amigable con el medio ambiente”, concluyó la gobernadora.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.