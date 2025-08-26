El hundimiento por el que declararon la emergencia en un barrio en Santa Marta

Las autoridades ya retiraron el camión y trabajan para determinar que originó el cráter. Foto: Oficina de Gestión de Riesgo de Santa Marta

Un cráter apareció en el barrio Villa Alejandría, en el suroccidente de Santa Marta. El hundimiento se llevó parte del pavimento y con ello un camión cisterna que distribuía agua en la zona, y del que salió lesionado su conductor.

“En las próximas horas Infraestructura y la ESSMAR nos van a dar un diagnóstico preciso de qué es lo que tenemos que hacer en este sector. Aquí hay un daño estructural de fondo”, indicó el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, sobre la emergencia. El conductor presentó varias laceraciones, aunque no heridas que pusieran en riesgo su vida.

Algo similar ya han vivido los habitantes de la zona en otras dos ocasiones. La primera fue en 2014, cuando un camión de basura quedó atascado en un hundimiento que se abrió en similares condiciones en el sector; el siguiente caso se registró en 2020, que apareció un cráter en una calle. Por esto, los habitantes de la zona han pedido acciones contundentes para que la historia no se vuelva a repetir.

Sobre lo ocurrido, el gerente de Infraestructura del distrito de Santa Marta, Luis Felipe Gutiérrez, señaló que evalúan varias hipótesis, entre las que destaca la calidad de los materiales con los que se construyó la vía. “La hipótesis que se logró concluir es que el material de base no era el apropiado, eso provocó el colapso de la tubería y producto de ese colapso se viene la placa”.

El temor de la comunidad se centra en que nuevos hundimientos puedan aparecer en viviendas o que generen emergencias mayores. “En nuestra urbanización, que tenemos aquí un tiempo de vivir de 23 años aproximadamente, hemos sufrido cinco afectaciones a causa de filtraciones que se producen en la alcantarilla”, señaló a Noticias RCN José Luis Abello, presidente de la junta de acción comunal.

Por lo pronto, las autoridades destacaron que adelantan acciones para rehabilitar la vía y atender la emergencia en el menor tiempo posible.

Pero no es la única situación que preocupa en la ciudad. Ante las lluvias de los últimos días se han denunciado diferentes rebosamientos de alcantarillas que siguen generando emergencias en la ciudad.

Uno de los lugares más afectados es el Mercado Público de Santa Marta, donde los vendedores han alertado una posible crisis sanitaria por el rebosamiento de las aguas negras que provocan olores fétidos en el mercado y que han afectado las ventas.

Ante lo ocurrido, la alcaldía pidió a ESSMAR crear un plan de contingencia para atender los puntos más críticos. “Realizaremos los estudios geotécnicos e hidrológicos para identificar y mitigar el riesgo de subsidencia”, agregó el Departamento Administrativo Distrital de Sostenibilidad Ambiental.