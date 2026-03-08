El Meta le apuesta a la vida digna con la entrega de más de 6.000 paquetes nutricionales

La Gobernación del Meta ya tiene lista una nueva etapa del proyecto “Barriguitas Sonrientes” para 2026. Foto: Gobernación del Meta

En el departamento del Meta, las autoridades y la empresa privada comprendieron que invertir en la alimentación de las familias es una apuesta por la vida y por el desarrollo. La idea la materializaron en una importante iniciativa llamada “Barriguitas Sonrientes”, con la que la Gobernación del Meta, en alianza con la Fundación Éxito, entregó entre 2024 y 2025 4.376 paquetes nutricionales en Puerto Gaitán y Villavicencio, y que proyecta entregar 2.000 ayudas más en los primeros meses de 2026, dirigidas a 200 familias.

El proyecto “Barriguitas Sonrientes” es liderado por Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Su objetivo es apoyar a madres gestantes adolescentes, mujeres embarazadas y niños menores de 18 meses con desnutrición, por medio del acceso a alimentos de calidad y con altos índices nutricionales. La iniciativa, además, tiene un enfoque de equidad y diferencial, atendiendo a mujeres indígenas, víctimas del conflicto y población migrante.

Para la gobernadora Cortés Zambrano, la alianza entre el Estado y la empresa privada es clave para enfrentar las cifras de desnutrición infantil que preocupan a las autoridades. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), entre 2020 y 2024 hubo un aumento del 126,7% en los casos de muertes de menores de edad por causas relacionadas con la desnutrición en Colombia. En ese mismo lapso, más de 1.300 niñas y niños murieron por causas asociadas a la desnutrición aguda en el país.

“Gracias a la empresa privada por unirse en estas causas; estos son alimentos necesarios para una adecuada nutrición de las familias que hoy lo necesitan, pero además, apoyo integral, acompañamiento psicosocial y participación en procesos formativos sobre la seguridad alimentaria por la cual hemos trabajado siempre”, dijo la gobernadora del Meta. Este proyecto, además de apostarle a la vida digna en el departamento, se consolida como un modelo regional de intervención integral contra la desnutrición y la malnutrición infantil.

