Colombia
Informa la Federación Nacional de Departamentos

El Meta le apuesta a la vida digna con la entrega de más de 6.000 paquetes nutricionales

La Gobernación del Meta ya tiene lista una nueva etapa del proyecto “Barriguitas Sonrientes”, con 200 familias que en 2026 recibirán 2.000 paquetes de alimentos para luchar contra la desnutrición infantil en el departamento. El proyecto es un ejemplo de asociación público-privada, modelo en el país.

Redacción Colombia
08 de marzo de 2026 - 01:02 p. m.
La Gobernación del Meta ya tiene lista una nueva etapa del proyecto “Barriguitas Sonrientes” para 2026.
Foto: Gobernación del Meta
En el departamento del Meta, las autoridades y la empresa privada comprendieron que invertir en la alimentación de las familias es una apuesta por la vida y por el desarrollo. La idea la materializaron en una importante iniciativa llamada “Barriguitas Sonrientes”, con la que la Gobernación del Meta, en alianza con la Fundación Éxito, entregó entre 2024 y 2025 4.376 paquetes nutricionales en Puerto Gaitán y Villavicencio, y que proyecta entregar 2.000 ayudas más en los primeros meses de 2026, dirigidas a 200 familias.

El proyecto “Barriguitas Sonrientes” es liderado por Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta y actual presidenta de la Federación Nacional de Departamentos (FND). Su objetivo es apoyar a madres gestantes adolescentes, mujeres embarazadas y niños menores de 18 meses con desnutrición, por medio del acceso a alimentos de calidad y con altos índices nutricionales. La iniciativa, además, tiene un enfoque de equidad y diferencial, atendiendo a mujeres indígenas, víctimas del conflicto y población migrante.

Para la gobernadora Cortés Zambrano, la alianza entre el Estado y la empresa privada es clave para enfrentar las cifras de desnutrición infantil que preocupan a las autoridades. Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), entre 2020 y 2024 hubo un aumento del 126,7% en los casos de muertes de menores de edad por causas relacionadas con la desnutrición en Colombia. En ese mismo lapso, más de 1.300 niñas y niños murieron por causas asociadas a la desnutrición aguda en el país.

“Gracias a la empresa privada por unirse en estas causas; estos son alimentos necesarios para una adecuada nutrición de las familias que hoy lo necesitan, pero además, apoyo integral, acompañamiento psicosocial y participación en procesos formativos sobre la seguridad alimentaria por la cual hemos trabajado siempre”, dijo la gobernadora del Meta. Este proyecto, además de apostarle a la vida digna en el departamento, se consolida como un modelo regional de intervención integral contra la desnutrición y la malnutrición infantil.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.

