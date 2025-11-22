Elecciones atípicas en Magdalena: candidatos, dónde votar, medidas y más

Los candidatos son Miguel Martínez, Margarita Guerra, Luis Augusto Santana Y Rafael Noya. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Más de un millón de personas estarán habilitadas este domingo 23 de noviembre para votar en las elecciones atípicas de gobernador en Magdalena, debido a que el Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Martínez por doble militancia. En el tarjetón hay cuatro candidatos, entre los que saldrá el nuevo mandatario que gobernará hasta 2027. Estas son las medidas que implementó la gobernación y lo que debe tener en cuenta de los comicios.

Lea: ¡Pilas! Este domingo habrá cierres viales por carrera ciclística en Cundinamarca

¿Por qué hay elecciones en Magdalena?

El pasado 29 de octubre, el Consejo de Estado dejó en firme la nulidad de la elección de Rafael Martínez como Gobernador de Magdalena, tras confirmar que incurrió en doble militancia por apoyar las candidaturas de María Charris y Miguelina Pacheco, aspirantes del partido de La U, pese a que quien le dio el aval fue Fuerza Ciudadana.

“El candidato a la Gobernación del Magdalena por el Partido Fuerza Ciudadana aparece en tarima e inicia su intervención, dedicada en gran parte a alabar las virtudes de las candidatas al Concejo de Santa Marta y la Asamblea del Magdalena por el partido de La U, Miguelina Pacheco y María Charris”, señala el fallo.

Los candidatos a la gobernación del Magdalena

En la puja por la gobernación de Magdalena hay cuatro candidatos, dos de los cuales evidencian la fractura que ha tenido desde adentro el Caicedismo, mientras que los otros dos cuentan con el apoyo del centro, que le apuesta a las presidenciales a Sergio Fajardo, y el cristianismo que se unió con la LIGA y el partido ADA.

María Margarita Guerra Zúñiga

La candidata de Fuerza Ciudadana fue hasta hace poco diputada del Magdalena. Es abogada con magíster en Derecho Público y una de las personas más cercanas de Carlos Caicedo.

Su programa de gobierno se llama “El Cambio no se detiene”. Bajo esta premisa propone continuar con los proyectos de sus antecesores para ampliar las transformaciones sociales, económicas y ambientales.

Rafael Emilio Noya García

El también exdiputado por Fuerza Ciudadana representa a la disidencia del partido. Su elección en la asamblea fue anulada por el Tribunal Administrativo del Magdalena por doble militancia y posteriormente renunció al movimiento porque, según señaló en entrevista con este medio, “se volvió un partido sin personalidad, con una sola persona endiosada. Creemos en la paz política, en bajar los odios y articular todos los actores del departamento”.

Se inscribió por la coalición de “En el Magdalena cabemos todos”, al que en los últimos días se sumó el Pacto Histórico.

Luis Augusto Santana Galeth

Llegó a las elecciones con el aval del partido Dignidad y Compromiso. Ha tenido una larga carrera tanto en el sector público como privado.

Su programa de gobierno, “¡El Gobernador le Sirve a la Gente!”, propone tener una administración de puertas abiertas, que trabaja conjuntamente con los gobiernos locales y la academia, así como enfocada en enfrentar la corrupción.

Miguel Martínez Olano

Es abogado, exconcejal y exconcejero de Santa Marta. Obtuvo el aval de la coalición ALMA, integrada por LIGA, el partido ADA y Colombia Justa Libres.

Tras inscribirse, aseguró que no haría alianzas con ningún político ni invertiría un solo peso en campaña. “Voy a demostrar que los magdalenenses votamos a conciencia, que esto tiene que cambiar y que lo principal que hay que acabar es la corrupción”.

¿Dónde votar este domingo?

En el Magdalena hay habilitados para votar 548.402 mujeres y 545.813 hombres, que están distribuidos en 389 puestos de votación en 30 municipios. Para conocer su puesto de votación ingrese aquí. Allí solo debe poner número de cédula, sin puntos.

La jornada se inicia a las 8:00 a.m. y finaliza a las 4:00 p.m. Los votantes deben presentar su cédula de ciudadanía original y evitar portar elementos de propaganda política o alusivos a alguna de las campañas.

El nuevo gobernador de Magdalena se conocerá este mismo domingo, tras el conteo de los votos.

Medidas por elecciones atípicas en Magdalena

La Registraduría anunció que para estas elecciones atípicas habrá en el departamento biometría facial como medida de transparencia y plantilla en lenguaje braille, mientras que la Policía del departamento aseguró que se desplegarán más de 2.300 hombres y mujeres para garantizar la seguridad durante las votaciones, así como más de 1.700 soldados en las áreas rurales.

“Tendremos un despliegue importante de inteligencia e investigación criminal para atender de manera inmediata cualquier situación de desorden o delito que pueda afectar este certamen democrático”, dijo el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Regional 8 de la Policía.

Sumado a esto, en Santa Marta, se prohibió el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p.m. del sábado 22 hasta las 6:00 a.m. del lunes 24 de noviembre, a lo que se suma la restricción de cualquier propaganda electoral durante la jornada de votación del domingo