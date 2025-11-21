¡Pilas! Este domingo habrá cierres viales por carrera ciclística en Cundinamarca

La jornada se dará en el municipio de Funza, Cundinamarca. Foto: Pixabay

Varios cierres viales se llevarán a cabo en diferentes puntos del departamento de Cundinamarca este domingo, 23 de noviembre, con el objetivo de llevar a cabo la carrera ciclística “Pedaleando por un Sueño”, evento que se dará en el municipio de Funza. Según indicaron las autoridades, estos cierres serán intermitentes, con circulación alternada y paso controlado.

¿Cuándo y en qué horarios?

Según indicaron, dichas medidas operarán entre las 5:00 a. m. y las 12:00 p. m., dependiendo del avance de los deportistas. Los puntos con restricciones serán:

Carrera 13, entre calles 13 y 15: 5:00 a.m. 7:30 a. m.

Calle 14, desde la Carrera 13 hasta la Carrera 9, incluyendo bocacalles: 5:00 a. m. a 12:00 p. m.

Calle 15, entre la Carrera 13 y la vereda La Punta, incluyendo bocacalles: 5:00 a.m. a 7:30 a. m.

Vía La Punta, desde Flores Monte Verde hasta la vía San Ramón (sector El Cairo): 7:30 a. m. a 12:00 p. m.

Vía San Ramón, desde El Cairo hasta la Carrera 9 (sector Kimera): 7:30 a.m. a 12:00 p. m.

Vía Siberia–Funza, desde el peaje Tebaida por la Carrera 9 hasta la Calle 7A, incluyendo bocacalles, salidas de parques industriales y demás conexiones hacia la Carrera 9: 6:00 a. m. a 12:00 p. m.

Por tal motivo, tanto las autoridades y el propio gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, por medio de sus redes sociales, señalaron la importancia de planear con anticipación los desplazamientos durante esta jornada. Sobre todo, para la seguridad de quienes van a participar de la carrera.

