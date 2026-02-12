Emergencia económica: ¿cómo están los departamentos afectados por las lluvias?

Entre los municipios más afectados está el municipio de Tierralta, en Córdoba. Foto: EFE - Carlos Ortega

El Goberino Nacional decretó la emergencia económica por la difícil situación que atraviesan los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, César, Magdalena y Chocó, donde más de 70.000 familias han resultado afectadas por las lluvias provocadas por el paso de un frente frío a comienzos de febrero.

Con el decreto se declara un estado de excepción, que le permite al gobierno tomar medidas, incluyendo traslados presupuestales, para atender las emergencias que han afectado principalmente a Córdoba, donde 24 de los 30 municipios presentan inundaciones, y Antioquia, que tiene en emergencia a toda la región del Urabá.

El Ministerio de Hacienda anunció que, en el marco de la nueva emergencia económica, se adoptarán medidas para recaudar alrededor de COP 8 billones, que se destinarían a atender los daños provocados por las crecientes e inundaciones.

Con el paso de los días, se han registrado más afectaciones, especialmente en el norte del país, donde, además de personas damnificadas, se ha presentado la pérdida de cultivos y animales, así como la caída de puentes y bloqueos de vías de interés nacional. ¿Cómo están los departamentos en emergencia?

Córdoba

La situación en Córdoba es una de las más preocupantes. Además de las inundaciones por las lluvias, que provocaron la creciente súbita de ríos como el Sinú y el San Jorge, hay una presión grande sobre los municipios río abajo de la represa del Urrá, por el aumento del agua descargada, que pasó de un promedio de 500 m³/s a más de 2.500 m³/s tras superar la cota de almacenamiento.

De acuerdo con la gobernación de Córdoba, el censo que han ido adelantando los municipios deja 77.191 familias damnificadas, que suman un total de 170.013 personas afectadas, así como seis fallecidos, 13 personas heridas y cuatro desaparecidos.

En cuanto a las zonas afectadas, se tienen 24 municipios inundados, así como afectaciones en 331 barrios, 146 corregimientos, 369 veredas y 12 resguardos indígenas.

Mientras que, con respecto a las personas atendidas, se contabilizan 51 alojamientos temporales, en los que están 2.275 familias, que suman 8.812 personas, la mayoría de las cuales se concentra en Montería. A la par, hay por lo menos otras 3.888 que han encontrado albergue por su cuenta con familiares o allegados.

Aunque en municipios como Puerto Escondido el agua ya comenzó a bajar, en otros como Montería, la presión del agua sigue generando emergencias en los barrios sobre el margen izquierdo del río Sinú. A las inundaciones se suman emergencias por la muerte de animales y la contaminación de las aguas represadas que ponen en riesgo la salud de quienes continúan en las zonas afectadas.

Antioquia

De acuerdo con la gobernación de Antioquia, en el departamento hay 13 municipios afectados por la lluvia, especialmente en la región del Urabá. Entre los que presentan situaciones más críticas se encuentran Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Turbo, donde están la mayoría de las 9.116 familias damnificadas en el departamento.

“Buena parte de los pobladores rurales que quedaron incomunicados recibieron ayuda humanitaria gracias a la Fuerza Aérea y desde la Gobernación contratamos helicópteros para que no existiera ningún poblador rural de los 10 municipios del Urabá antioqueño que se quedara sin la atención humanitaria de emergencia”, dijo el gobernador Andrés Julián Rendón.

Actualmente, los municipios de Arboletes y San Juan de Urabá se encuentran sin servicio de gas. Adicionalmente, el último quedó incomunicado tras la creciente del río San Juan, que provocó la caída de tres puentes que permitían el tránsito hacia el municipio, por lo que la mayoría de la asistencia ha tenido que ser aérea.

La Guajira

En el departamento se han registrado más de 32.000 personas damnificadas, especialmente en la ciudad de Riohacha, que los primeros días de la emergencia presentó graves inundaciones tras más de 12 horas de lluvias continuas, que dejaron por lo menos 30 barrios afectados.

De acuerdo con el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre los afectados también se encuentran los municipios de Manaure, Dibulla, Albania, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar y Villanueva, en los que también se presenta pérdida de animales y de vías.

En total, la entidad señala que se han censado 6.592 familias afectadas y 32.611 personas afectadas por el invierno, a lo que se suman 6.260 viviendas con daños, 345 completamente destruidas y 232 kilómetros de vías afectadas, además de 802 hectáreas agrícolas perdidas.

Adicionalmente, por la caída del puente Mendihuaca se perdió la conexión terrestre con el departamento de Magdalena, lo que no solo afecta el ingreso de alimentos, sino además el de productos y actividades básicas de salud.

Sucre

Los consejos departamental y municipales de Gestión del Riesgo de Sucre identificaron más de 750 familias afectadas por las lluvias tan solo en Coveñas, donde el impacto en la costa generó afectaciones tanto al turismo como a las asociaciones de pescadores que perdieron varias de sus embarcaciones y herramientas.

Adicionalmente, en San Onofre se registran 450 familias de los corregimientos de El Rincón del Mar y Boca Cerrada, mientras que en Tolú hay 60 familias censadas.

En alerta también se encuentran las subregiones de La Mojana y San Jorge, donde, según la gobernadora de Sucre, Lucy García, las lluvias han aumentado los niveles de las ciénagas, caños y afluentes, por lo que ya se contabilizan más de 1.180 familias damnificadas, en Guaranda y San Benito Abad.