Por inundaciones y saqueos, impusieron en Montería toque de queda en sectores críticos

La Alcaldía de Montería decretó toque de queda en 11 sectores de la Comuna 1, luego de que las inundaciones obligaran a evacuar numerosas viviendas y de que se registraran denuncias por hurtos en inmuebles desalojados. La restricción comenzó a regir desde el 9 de febrero y se extenderá hasta el 17 del mismo mes, entre las 8:00 p.m. y las 6:00 a.m.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto 0046 de 2026, expedido en el marco de la calamidad pública que atraviesa la capital de Córdoba por las lluvias atípicas y el desbordamiento de ríos en la zona occidental.

Barrios y zonas con toque de queda

El toque de queda aplica para los barrios Vallejo, El Dorado, El Poblado, La Ribera, República de Panamá, El Níspero, Los Colores, Rancho Grande y La Palma, así como para las zonas conocidas como Altos de Canaán y Villa Petro.

Durante el horario establecido, no se permitirá la circulación de personas ni de vehículos particulares o de servicio público cuyos ocupantes no residan en la comuna 1. Además, quedó prohibida la navegación en lanchas, botes y otras embarcaciones no autorizadas, debido a los riesgos asociados con las súbitas corrientes y por las labores de rescate en curso.

Excepciones y control policial

La administración municipal aclaró que la restricción no aplica para los organismos de socorro, la Fuerza Pública, las autoridades de gestión del riesgo, el transporte humanitario ni para funcionarios y contratistas debidamente autorizados.

La Policía Metropolitana de Montería adelantará patrullajes permanentes en los sectores afectados con el fin de garantizar el cumplimiento de la medida, prevenir nuevos hechos delictivos y acompañar las labores de atención a las familias damnificadas.

Desde la Alcaldía se sigue reiterando que el toque de queda es temporal y preventivo, que responde a la necesidad de salvaguardar la vida, la integridad de las comunidades y el desarrollo seguro de las acciones de emergencia, mientras persiste la situación climática en la ciudad.