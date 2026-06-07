Emergencia en Santander por lluvias: vías cerradas y 10 municipios afectados

Las autoridades realizan monitoreo permanente en municipios afectador por inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. Foto: Redes sociales

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Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas continúan generando emergencias en diferentes municipios de Santander. Las autoridades reportan afectaciones por inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa, mientras mantienen vigilancia permanente sobre los puntos más críticos del departamento.

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La situación más compleja se presenta en la vía Los Curos-Málaga, uno de los principales corredores que conecta la provincia de García Rovira con el área metropolitana de Bucaramanga, donde fue necesario suspender completamente el tránsito debido al desbordamiento de la quebrada El Canelo y la caída de material sobre la carretera.

La Oficina para la Gestión del Riesgo informó que las lluvias han generado reportes de afectación en al menos 10 municipios: Tona, Zapatoca, El Cerrito, Málaga, Guaca, Concepción, Enciso, San Andrés, Carcasí y Cerrito.

Cierre total en la vía Los Curos-Málaga

La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander (OGRD) informó que la emergencia se registra entre los sectores El Tope y Pozo Bravo, donde las lluvias provocaron fenómenos de remoción en masa y el desbordamiento de fuentes hídricas.

Según los reportes preliminares, lodo, piedras y rocas bloquearon completamente ambos sentidos de la vía, por lo que las autoridades adelantan inspecciones para evaluar la estabilidad del terreno y determinar cuándo podrá restablecerse la movilidad de manera segura.

Cultivos inundados y crecientes en varios municipios

Las afectaciones también se extienden a otras zonas del departamento. En el corregimiento de Berlín, jurisdicción de Tona, se reportaron inundaciones en cultivos de cebolla tras la creciente súbita del río Jordán.

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De acuerdo con Fabián Sánchez, jefe de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Santander, “decenas de productores resultaron afectados por el aumento del afluente y las autoridades realizan la verificación de daños para determinar el impacto económico de la emergencia”.

En Zapatoca, las lluvias provocaron el colapso del sistema de alcantarillado en el sector de la calle 10 con carrera 15, generando inundaciones temporales y dificultades en la movilidad.

Autoridades mantienen monitoreo

La ODRG confirmó que mantienen comunicación permanente con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para consolidar reportes de afectaciones y coordinar las acciones de respuesta.

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Además, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas y mantenerse atenta a los reportes oficiales, especialmente en zonas con antecedentes de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.