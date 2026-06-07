Colapso de techo en Unicentro Medellín dejó 10 personas lesionadas; esto se sabe

El desprendimiento ocurrió en el sector de la entrada principal sobre la Avenida Bolivariana. Las personas lesionadas recibieron atención médica y no se reportaron heridos de gravedad. Foto: Redes sociales

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Una emergencia se registró durante la tarde de este sábado 6 de junio en la Ciudadela Comercial Unicentro Medellín, luego del desprendimiento de varias plazas de drywall que hacían parte del cielo falso ubicado en el sector de la entrada principal sobre la Avenida Bolivariana.

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De acuerdo con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entre siete y diez personas sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica en el lugar. Tras conocerse la situación, organismos de socorro y personal especializado acudieron al centro comercial para atender la emergencia y verificar las condiciones de seguridad de la estructura.

¿Qué ocurrió en Unicentro Medellín?

Según informó la administración del centro comercial, el incidente correspondió al desprendimiento de unas placas de drywall ubicadas en el techo de una de las zonas de acceso más transitadas del establecimiento.

De manera inmediata fueron activados los protocolos de atención y respuesta para proteger a visitantes, comerciantes y colaboradores, con apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín y del servicio médico EMI, “como resultado de esta atención, nos permitimos informar que no se registrar personas con lesiones de gravedad asociadas al incidente”, señaló Unicentro Medellín en un comunicado oficial.

Además, el alcalde Federico Gutiérrez informó que el centro comercial ejecutó los protocolos establecidos para este tipo de situaciones y aseguró que las autoridades permanecían en el lugar verificando las condiciones de seguridad.

Investigan las causas del desprendimiento

La administración de Unicentro Medellín informó que ya se adelantan las inspecciones técnicas correspondientes para establecer qué provocó el desprendimiento de las placas y determinar las medidas preventivas y correctivas que deberán implementarse.

Hasta el momento, la administración no ha detallado si existían alertas previas sobre el estado de las estructuras en esta zona o si el sector había sido intervenido recientemente por obras de mantenimiento.

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Mientras avanzan estas verificaciones, el centro comercial indicó que su operación continúa con normalidad en las áreas no comprometidas por la emergencia.