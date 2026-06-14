En Arauca, más de 1.400 familias se han beneficiado con inversiones en proyectos de vivienda

Hay tres proyectos que engloban el plan de vivienda del departamento de Arauca. Foto: Gobernación de Arauca

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La historia de vida de más de 1.400 familias del departamento de Arauca se ha transformado al ser beneficiadas con los proyectos de vivienda en los cuales la gobernación, en alianza con el Gobierno Nacional, ha invertido más de COP 29.500 millones. Tres grandes proyectos avanzan allí en las líneas de mejoramiento de vivienda, vivienda para comunidades afrodescendientes y construcción de viviendas en sitio propio. El objetivo: mejorar la calidad de vida y construir un departamento con mayores oportunidades, bienestar y desarrollo.

Uno de esos tres grandes proyectos es “Cambia Mi Casa”, una iniciativa adelantada desde el área de Vivienda de la Secretaría de Planeación de Arauca, en alianza con el Ministerio de Vivienda. Está enfocado en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Tame y Saravena, donde ya se han entregado 971 subsidios de mejoramiento de vivienda: 651 en zonas urbanas y 320 en zonas rurales. La inversión total es de unos COP 20.300 millones, de los cuales la Gobernación de Arauca ha aportado COP 7.900 millones.

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También se han invertido COP 5.200 millones en proyectos de vivienda con enfoque especial en las comunidades afrodescendientes, por medio de dos convenios. El primero, por COP 1.070 millones, para fortalecer el desarrollo territorial y cultural del Consejo Comunitario de Las Palmas, en Saravena. El segundo, por COP 932 millones para mejoramientos de vivienda a población afrodescendiente, raizal y palenquera de Arauca. Finalmente, avanza la estrategia de construcción de viviendas en sitio propio para 329 familias del departamento.

Este proyecto tendrá una inversión total de COP 7.236 millones para la construcción de viviendas, 100 de las cuales han sido entregadas. Para el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, estos proyectos son claves para contribuir al desarrollo y el bienestar de los habitantes de ese departamento. “Nuestro compromiso es generar oportunidades para que las familias vivan mejor. Una vivienda digna transforma vidas, fortalece el tejido social y abre la puerta a nuevas oportunidades”, dijo el mandatario.

*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, apoyada por El Espectador.