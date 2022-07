En Bucaramanga fue velada Sandra Parra, mujer asesinada en Perú hace un mes

El cuerpo fue repatriado después de una colecta realizada por la familia e impulsada por medios de comunicación. Foto: @opinasantander

Tras un un mes de espera, la familia de Sandra Milena Parra pudo velarla en su ciudad de origen: Bucaramanga, capital de Santander. La mujer de 32 años fue asesinada en Lima, Perú, el pasado 24 de junio y, según informaron desde el vecino país, su victimario, quien sería un hombre de 57 años, fue capturado días después del crimen.

El informe judicial de su asesinato reveló que Parra murió por asfixia mecánica y que su cuerpo tenía múltiples contusiones. De acuerdo con su madre, Sara Parra Parra, ella no tenía conocimiento de la amistad que tenía su hija con el hombre de 57 años. “No me contaba esas cosas. Hablábamos todos los días pero de otras cosas. Yo solo quería saber que estaba bien. El viernes en la mañana hablábamos y me preocupé cuando no volví a saber de ella”, dijo.

Desde que se conoció el hecho, su familia acudió a diferentes vías para lograr la repatriación de la víctima. “Lo que queremos y quiere la familia es que se haga justicia y también piden a la Fiscalía que se realice una investigación sobre la muerte de Sandra Milena, quien fue hallada con signos de asfixia”, manifestó Estephany Zapata, de la Fundación Somos Amigos, quien acompañó a la familia en los trámites legales.

Según se conoció, la mujer había viajado a Perú hace cuatro años, buscando mejores oportunidades. Su cuerpo estuvo en una morgue durante un mes y fue solo a través de voluntarios que consiguieron recaudar los más de $12 millones que costaba su repatriación.

“Se logró la repatriación de Perú a Bogotá y de Bogotá a Bucaramanga”, señaló Zapata, a la vez que agradeció a la emisora Tropicana, la cual lideró la colecta que permitió traer el cuerpo de Sandra Milena.