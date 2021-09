En Cali, Barranquilla y Cúcuta también hará presencia la Policía Militar

Aunque los patrullajes de la Policía Militar iniciaron el miércoles 15 de septiembre en Bogotá, se conoció que esta medida también se implementará en las ciudades de Cali, Barranquilla y Cúcuta, y en el municipio de Soacha.

“Lo más importante de esta intervención es preservar vidas, también buscamos garantizar la seguridad de la infraestructura pública y privada y es así precisamente bajo el marco de la protección civil esas acciones coordinadas de registro y control”, indicó el general David Leonardo Gómez Pulido, comandante de la Brigada 13.

Las unidades militares se centrarán en patrullar constantemente algunos puntos específicos y periféricos. Cada semana analizarán en qué sectores de la ciudad hará presencia la Policía Militar.

“El apoyo militar es una muestra de institucionalidad del Estado y de la integración que debe existir para asegurar al Distrito de Cali, enmarcados en la Constitución y la ley. A muchos no les gustará, pero es una muestra de la articulación política, jurídica, operativa y operacional”, afirmó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Javier Soler, frente a esta actuación

Los índices de seguridad que presenta la capital vallecaucana demandan el apoyo de la Fiscalía, Policía, Ejército, incluso la Agencia Internacional de Seguridad del Estado, según el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Se calcula que entre unos 400 y 500 hombres del batallón de Alta Montaña reforzarán la seguridad de la ciudad.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, expresó que: ”no seremos inferiores a nuestro compromiso institucional, pero necesitamos ayuda para reforzar el pie de fuerza, continuar con la inversión permanente en la zona rural y mantener los procesos de reconversión social y laboral que ya venimos desarrollando allí.”

“El Gobierno siempre da respuesta para acompañar esa responsabilidad que tienen todos los municipios con el orden público y para que se reestablezca la seguridad y la tranquilidad. Queremos hacerle un llamado a los alcaldes que van a recibir este apoyo adicional y es a una acción coordinada de control en las ciudades”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano.

Molano añadió que “Bogotá no está sola, Barranquilla no está sola, Cúcuta no está sola, Soacha no está sola y aquí seguiremos actuando con dedicación y compromiso. A pesar de que los resultados dan una tendencia, no podemos desfallecer. Aquí estará nuestra fuerza pública hasta que se revierta esa tendencia y se garantice la seguridad y la tranquilidad”.

En el caso de Bogotá, la ciudad ya cuenta con el acompañamiento de 360 policías militares que refuerzan la seguridad en distintos puntos para acompañar a la Policía Metropolitana en los patrullajes y las verificación de antecedentes.

“La protección de la sociedad civil es la actividad más importante que van a desarrollar los soldados del Ejército en Bogotá y se tendrán cuatro factores especiales para tener en cuenta en esta intervención que son: es excepcional, subsidiaria, complementaria y temporal”, afirmó el comandante de la Brigada 13.