En Córdoba, novia se negó a casarse en plena boda: su explicación se hizo viral

Además de lo ocurrido en el altar, se dieron a conocer otros videos que captan lo sucedido en lo que debía ser la cena de celebración de la unión. Foto: @Milledescubre vía Twitter

El matrimonio es una de las ceremonias más importantes para una pareja. No solo porque simboliza la unión perpetua entre ambos, sino que en términos prácticos, también implica que compartan propiedades, familias y amigos. Fueron precisamente los invitados, gente de los afectos de Jessica Avilés y Santiago Restrepo, quienes registraron en video el momento en el que la novia decidió darle el “no” en el altar al novio.

Le recomendamos: ¿Qué es la “Candelada del diablo”? Una práctica que preocupa a las autoridades

Aunque se desconoce la fecha exacta en la que sucedió el hecho, en las últimas horas se han difundido en las redes sociales diferentes clips sobre lo ocurrido en la ceremonia que se llevó a cabo en un municipio del departamento de Córdoba. No solo fue el “no” de Avilés lo que llamó la atención de los internautas, sino también que Santiago Restrepo no pasó los gastos del evento y las reacciones de los familiares ante la cancelación de la boda.

Video: novia dice que no en matrimonio

“¿Es tu deseo de tu libre y espontánea voluntad contraer matrimonio civil con el trámite notarial con Santiago Restrepo Vega?”, preguntó la notaria. Ante el silencio de Jessica, la funcionaria le indica que conteste a lo que la comprometida en un susurro responde: “no sé, porque hubo inconvenientes precisamente hoy”. Por el micrófono la notaria anuncia que se cancela la ceremonia y entre los testigos, se escucha una voz que celebra lo sucedido. “¡Listo! ¡Perfecto! Es lo mejor que pasó”

Ya vieron el chissssssmeeee…



Que se iban a casar pero que siempre no, pero además ni pagaron la boda y tuvieron que pagar la boda los invitados de la novia!!! pic.twitter.com/Sj3ZlzOpb1 — 𝕏 Millennials: La generación mas preparada (@Milledescubren) December 20, 2023

Más sobre Actualidad ¿Busca regalo para Navidad?: una planta puede ser su mejor opción Hay opciones para todos los gustos, incluso para quienes no se consideran los mejores en el cuidado de las plantas. Un regalo bueno, bonito y, en la mayoría de los casos, barato. Leer más ¿Busca regalo para Navidad?: una planta puede ser su mejor opción El año 2023 en cifras: diez récords para la historia Cifras inéditas de migraciones, las mejores marcas de maratón y temperaturas mundiales nunca antes alcanzadas: estos son algunos de los diez récords que se registraron en 2023. Leer más El año 2023 en cifras: diez récords para la historia

Novia explicó por qué dijo que no en plena ceremonia de matrimonio

Por lo que explica Avilés, tomó la decisión de no casarse es por una mentira de su prometido, quien le había asegurado que su padre (suegro de ella) estaba feliz con la unión, pero que en realidad no era cierto y se reflejó en el trato hacia las hijas de la novia. “Me mintió, me dijo que su papá estaba súper feliz, que la boda la había pagado y él se deja mandar por el papá, así no me caso. O sea, ¿cómo trató a mis hijas cuando llegué?, así no me caso, primero mis hijos y te lo dije. Si lo se antes, no vengo”.

Leer más: ¿Por qué las hojas de las plantas se ponen amarillas y cómo evitarlo?

Pero el hecho no quedó ahí y tras la cancelación las familias se enfrentaron. La de la mujer reclamando por los costos de la boda que debían ser cubiertos por parte del novio y la del hombre, retirándose sin aportar un solo peso al pago del evento. “El señor aquel (señalando a Santiago Restrepo) era el encargado de pagar todo. Hizo las ilusiones y ahora le salió a la señora del evento con nada, que él no se había hecho compromisos con ella. ¿Qué podemos hacer? Todos, aportando nuestro granito de arena con los sobres que trajimos para poder pagarles a los señores que vinieron hasta acá, repartieron los pudines y poder seguir con la fiesta nosotros. Si no van a pagar nada, allá está una puerta y allá está la otra”, dice por medio del micrófono una de las invitadas.

Al respecto, algunos internautas no dudaron en comentar dándole la razón al novio o a la novia. “Se llevó los anillos, no pago la boda, se libró de mantener hijos ajenos. Dios tiene a sus favoritos”, “Para eso justamente es la pregunta; aceptas o no? Si ella sintió en su corazón que decir NO era lo mejor, sea cual sea la razón, es su vida” y “«primero mis hijos». Una verdadera mujer siempre pone a sus hijos antes que a cualquier hombre. Sin duda alguna, es una extraordinaria mujer”, son algunos de los comentarios.

Como se ha vuelvo común en internet, algunas personas también califican los videos como falsos e incluso como estrategias publicitarias, aunque hasta el momento ninguno de los involucrados a desmentido los hechos.